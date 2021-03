Koronavírus: "nagyon nehéz hetek várnak ránk"

Koronavírus: miért fontos az oltás? A szakemberek véleményéért kattintson ide!

Számos ország a teljesítőképességének határához érkezett, főként az egészségügyi rendszer működésének tekintetében - figyelmeztetett Müller Cecília országos tisztifőorvos, akik szerint itthon is a járványügyi adatok további romlására számíthatunk. Véleménye szerint épp ezért nagyon fontos, hogy rövid időn belül minél többen megkapják az új típusú koronavírus elleni oltást - legalább az első adagot.

Aba Júlia rezidens beadta az oltást egy idős férfinek. Fotó: MTI/Mohai Balázs

h i r d e t é s

Kitolják a 2. adag beadási határidejét

Már az első adag koronavírus-vakcina is védelmet ad a szövőményekkel és a halálos végkimenetellel szemben, ez pedig a kórházakra nehezedő terhet is mérsékelni tudja - hangsúlyozta a szakember. Ezért annak érdekében, hogy mihamarabb megkaphassák az eddig regisztráltak az első dózist, változik az ország oltási stratégiája. Mint mondta, a Pfizer-vakcinánál az eddigi 21 nap helyett 35 napot várnak a második adag beadásával, az AstraZeneca-vakcina esetében pedig 12 hét fog eltelni a két dózis beadása között. A változások azoknál lesznek érvényesek, akik a mai napon vagy az elkövetkezendő időszakban kapján meg a védőoltás első adagját.

Ne dőljünk be a csalóknak!

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy március 15-éig meghosszabbították a már 6 hónapja érvényben lévő határzárat, valamint szigorodott a gazdasági vagy üzleti célú utazásokat érintő korlátozás is. Ezekről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt. Figyelmeztetett arra is, hogy még mindig sok csaló él vissza a koronavírus-járvány okozta bizonytalansággal. A hamis és hatástalan maszkok és oltások illegális árusítása mellett már az oltási regisztrációval is átverik az embereket.

Már az oltási regisztrációval is csalnak. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!