Koronavírus: Müller Cecília elmondta, kiket fertőz most leginkább

Ahogy számos európai országban, úgy Magyarországon is enyhe növekedésnek indultak a koronavírus-számok Müller Cecília szerint, az emelkedés pedig a későbbiekben is folytatódni fog. Az országos tiszti főorvos ugyanakkor a TV2 Mokka című műsorában kiemelte: az új fertőzöttek életkori megoszlása különböző. "Azt tapasztaljuk, hogy a 60 év felettieknél jelentkeznek a pozitív esetek, tehát az arány ismét eltolódott. Ezért rendkívül fontos a harmadik védőoltás beadása."

Itthon is emelkednek a koronavírus-számok. Fotó: Getty Images

Három az alap, de kellhet a negyedik is

Müller Cecília úgy véli, az alapimmunizálás most már nem két, hanem inkább három oltásból áll. "Mindegyik oltóanyag vonatkozásában a megelőző oltás beadását követő negyedik hónaptól kezdve azt látjuk, hogy csökken a szervezet védelme" - így a szakember, aki arról is beszélt, hogy itthon száz százalékban az omikron variáns van jelen, azon belül is egyre dominánsabb a BA. 2-es, úgynevezett lopakodó variáns.

A negyedik oltással kapcsolatban azt mondta az országos tiszti főorvos, hogy aki négy hónapnál régebben kapta meg a harmadik oltást, egyeztessen kezelőorvosával az újabb vakcinaadag szükségességéről. Ez Müller Cecília szerint különösen azoknak fontos, akik a sérülékeny csoportba tartoznak, akár a krónikus betegségeik, akár életkoruk miatt.

Müller Cecília kitért arra is, hogy ahogy csökkentek a koronavírus-számok, úgy nyert egyre nagyobb teret az influenzavírus. "Most sajnos a járványos küszöbérték felett vagyunk, úgyhogy, ha valaki tényleg esendő, és egyszerre a két vírussal fertőződik, akkor neki nyilvánvalóan sokkal súlyosabban fog lezajlani a betegség" - hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos.

