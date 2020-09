Koronavírus: mobilházak segítik egy kórház munkáját

A magánszolgáltatóknak a hatósági ár mellett már nem éri meg a koronavírus-tesztelés, ennek ellenére van, aki folytatja. A részletekért olvassa el cikkünket!

Mobilházakkal segíti a Balatontourist a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetet a koronavírus-járvány idején. A házak a kórház udvarán várják a munkába érkező nővéreket, akik azokban öltözhetnek át a védőöltözetbe, majd ezt követően léphetnek be az épületbe. A farkasgyepűi intézet egyébként még tavasszal, a járvány első hullámakor kért segítséget a Balatontouristtól. Ekkor két, egyenként 24 négyzetméteres mobilházat adtak át, amelyeket 2021. április 15-éig használhatnak a kórház munkatársai.

Mobilházakkal segítik a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet munkáját.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kölcsönös segítségnyújtás a krízis alatt

A segítségnyújtás azonban az intézmény és a cég között kölcsönös volt. A Balatontourist ugyanis egy belső használatú koronavírus-kézikönyvvel is készült az általa üzemeltetett kempingek nyitására, amelyhez Medgyasszay Balázs, a kórház főigazgatója nyújtott szakmai segítséget - többek között a biztonságos vendégfogadáshoz szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban.

Biztonságos kempingezés

A kempingek biztonságos üzemeltetése érdekében a társaság több további óvintézkedést is tett. Megerősítették például a takarítási protokollt, plexifalakat raktak a recepciós pultokra, kézfertőtlenítő automatákat helyeztek ki, valamint a házirendet is bővítették. Ezek mellett módosították szolgáltatásaik körét, és kollégáikat felkészítették a koronavírus-járvány alatt is biztonságos vendégfogadásra. Az általános és teljes körű fertőtlenítés céljából pedig ózongenerátorokat is vásároltak - közölte a Balatontourist.

