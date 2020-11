Koronavírus: minden ötödik magyar pénztárcája szűkült

Bár a magyarok döntő többsége nem tapasztalt változást a bevételeit tekintve, ötödük, pontosabban 22 százalékuk csökkenésről számolt be a koronavírus-járvány hatására. Emellett 24 százalékuk csökkentette az élelmiszerre, 17 százalékuk a ruházkodásra, 15 százalékuk pedig kultúrára költött pénzösszeget - derült ki a Népszava megbízásából a Publicus Intézet által készített októberi felmérésből.

Minden ötödik magyar pénztárcája szűkült a járvány miatt.

Több álláskereső, kevesebb ellátott

A kutatásba bevont személyek 43 százaléka arról számolt be, hogy lakhelyén egyre több az álláskereső, 33 százalék szerint pedig a közmunkára is jelentősen megnőtt az igény. Az is kiferült, hogy a válaszadók 66 százaléka szerint az új típusú koronavírus hazai felbukkanása óta egyre nehezebb egészségügyi ellátáshoz jutni, egyesek szerint pedig még az ellátás minősége is romlott.

Kevesebben támogatják a korlátozásokat

Bár a felmérés elkészítése - vagyis október 25-e - jelentősen romlott Magyarországon járványhelyzet, az elmúlt hónapok felmérései szerint az emberek egyre kevésbé szeretnének bezárkózni. Áprilisban - az ország leállása után - még a lakosság 44 százaléka értett egyet a koronavírus elleni lépésekkel. Ezzel szemben szeptemberben a megkérdezettek 37 százaléka, októberben pedig már csak 31 százaléka támogatta a korlátozásokat.

Az eredményekből továbbá egy furcsa ellentét is kitűnik. A válaszadók 65 százalék szerint ugyanis a gazdaság érdekében sem elfogadható, hogy százezrek fertőződjenek meg, 54 százalék szerint viszont addig nincs szükség szigorításra, amíg az egészségügy mindenkinek megfelelő ellátást tud biztosítani.

