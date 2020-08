Koronavírus: minden eddiginél gyorsabb ez a teszt

A koronavírus-fertőzés kimutatására többféle teszt áll rendelkezésére, melyek technológiája, pontossága és ára is jelentősen eltér egymástól. A legmegbízhatóbb eredményt továbbra is az úgynevezett PCR-vizsgálat adja, de egyben ez a leghosszadalmasabb is. Erre kínálhat jóval gyorsabb és kényelmesebb alternatívát az a nyálteszt, amelyet izraeli kutatók fejlesztettek ki. A pácienseknek ez esetben sós oldattal kell öblögetniük, majd beleköpniük egy fiolába. A mintát ezután egy apró eszközzel megvilágítják, és a reakció alapján meg lehet mondani, hogy a szervezetben jelen van-e a SARS-CoV-2 nevű vírus vagy nem.

Egy több száz beteg bevonásával végzett előzetes klinika vizsgálaton a mesterséges intelligencia alapú eszköz 95 százalékos sikerrátával mutatta ki a koronavírus jelenlétét a szervezetben. A szakemberek szerint pedig a gépi tanulás révén a fejlesztés idővel egyre pontosabb lesz. A vizsgálatot vezető Eli Schwartz, a Sheba Egyészségügyi Központ munkatársa szerint az új nyálteszt használata egyszerűbb, mint a PCR-teszté. "Eddig nagyon ígéretes eredményeket produkál ez az új módszer, amely jóval kényelmesebb és olcsóbb, mint a többi" - jegyezte meg.

A Tel-Aviv szomszédságában lévő központ az eszköz fejlesztőjével, a Newsight Imaging nevű izraeli céggel együttműködve készül piacra dobni a tesztet. A vállalat szerint a fejlesztés már hatósági jóváhagyásra vár, és amennyiben forgalomba kerül, hamar népszerűvé válhat kedvező ára miatt. Egy teszt kevesebb mint negyed dollárba (70 forint) kerül, és maga az eszköz sem lesz több 200 dollárnál.

