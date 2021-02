Koronavírus: minden, amit az idősek oltásáról tudni kell

Arra a kérdésre, hogy javasolt-e az idős embereknek a koronavírus elleni védőoltás, egyértelműen igen a válasz, hiszen az idős kor az egyik legnagyobb kockázat a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyására. A vírusok okozta fertőzések ellen pedig védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új típusú koronavírus okozta fertőzésre is - olvasható a koronavirus.gov.hu-n közzétett tájékoztatóban.

Kiket kezdenek oltani a héten?

Február első hetében a védőoltásra postai úton vagy interneten regisztrált legidősebbeket kezdik el oltani. Minden háziorvos megkapta a praxisában eddig regisztrált legidősebbek listáját. A lista egyben egy prioritási rend is, a praxishoz tartozó legidősebbtől halad sorban életkor szerint, és figyelembe veszi az oltandó idős ember dokumentált krónikus betegségeit is. Tehát az életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek vannak a lista elején, a háziorvosnak velük kell kezdeni az oltást. Minden személy esetében a háziorvos dönt az olthatóságról.

A több mint 5 ezer háziorvos mindegyikének ki kellett választani 6 főt a listáról, akiket kórházi oltóponton fognak oltani február 4-e és 8-a között a Pfizer-BioNTech-féle koronavírus-vakcinával. között. Ezen felül 1080 háziorvosnak jutott ezen a héten 1-1 ampulla Moderna-vakcina. Egy ampullából 10 idős embert tudnak beoltani a rendelőben vagy az idős ember otthonában. Az elkövetkezendő napokban tehát nagyjából 30 ezer regisztrált idős embert oltanak be kórházi oltópontokon, további több mint 10 ezer személy pedig háziorvosától kapja meg a vakcinát.

Egy kecskeméti háziorvos, Móczár Csaba is átvette szerdán a Moderna-féle oltóanyagot.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Hogyan zajlik az oltás?

Az oltóorvos először kérdőív segítségével kikérdezi és fizikálisan megvizsgálja az oltandó személyt. Az új típusú koronavírus ellen védelmet nyújtó vakcinát a felkarba adják. Ezt követően legalább 15-30 percig meg kell figyelni a beoltott személyeket, hogy esetleg fellép-e nála oltási reakció. Az oltás egyébként önkéntes, senki sem köteles beoltatni magát csak azért, mert regisztrált. Az oltást megelőzően az oltandónak mindig ki kell tölteni egy hozzájáruló nyilatkozatot.

A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra van szükség. Már az első oltás is kivált egy bizonyos védettséget, de az oltottak teljes védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2 héten belül. 100 százalékos hatékonyságú vakcina nem létezik, így előfordulhat, hogy kevesen, de lesznek olyanok, akik mégis megfertőződnek - azonban ők sem betegszenek meg súlyosan.

A Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagának második dózisát az első oltást követő 21. napon kell beadni, míg a Moderna-féle készítmény 2 oltása között 28 napnak kell eltelnie. Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, az első és a második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni. Ha a második oltást a tervezett időpontban valamilyen oknál fogva nem lehet beadni - például akut betegség vagy akadályoztatás miatt -, akkor azt az oltóorvossal megbeszélt időpontban be kell pótolni.

Gyakorlati teendők a védőoltás előtt

Az ügyintézés gyorsítása érdekében aki teheti, kinyomtatva és kitöltve vigye magával a beleegyező nyilatkozatot. Emellett fontos végiggondolni, van-e krónikus betegségünk, volt-e súlyos betegségünk a közelmúltban (különösen az elmúlt 3 hónapban), illetve volt-e az elmúlt 2 hétben akut megbetegedésünk. Érdemes összeírni továbbá, hogy milyen gyógyszereket szedünk. Amennyiben a közelmúltban immunrendszert gyengítő kezelésben részesültünk, azt feltétlenül jelezzük az oltóorvosnak. Az oltás helyszínére vigyük magunkkal a személyazonosító iratainkat és a TAJ-kártyánkat.

A védőoltás előtt a szokásos napi ritmusunknak megfelelően ihatunk és ehetünk. Amennyiben vérvételkor vagy injekció beadása kapcsán előfordult már, hogy elájultunk, akkor ezt is jelezzük az oltóorvosnak, és vigyünk magunkkal egy palack vizet, esetleg szőlőcukrot. Lehetőleg olyan öltözékben érkezzünk a kórházi oltópontra vagy a rendelőbe, amiben könnyen szabaddá tudjuk tenni a felkarunkat a védőoltás beadásához.

Ki nem kaphat oltást?

Akut lázas betegség fennállása, illetve a beadandó vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció esetén egyértelműen nem ajánlott a COVID-19 elleni vakcina beadása. Kizáró ok lehet továbbá, ha korábban már előfordult súlyos, kórházi ellátást igénylő, gyógyszerrel vagy védőoltással kapcsolatos anafilaxiás reakció. Ha ez a reakció a koronavírus-oltás első dózisánál jelentkezett, akkor az érintett nem kaphatja meg a második adagot. Krónikus betegek azonban megkaphatják a védőoltást, sőt, kifejezetten ajánlják nekik. Az idős kor mellett ugyanis a krónikus betegségek növelik a leginkább a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának a kockázatát. A vakcina egyébként nem okozhat koronavírus-fertőzést, hiszen egyik oltóanyag sem tartalmaz aktív, életképes kórokozót.

Milyen oltási reakciók léphetnek fel?

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció, ám Magyarországon az eddig beoltottaknál - beleértve az időseket is - csak néhány esetben tapasztaltak enyhe panaszokat. Ezek azonban csak átmeneti reakciók, amelyek szövődmények nélkül megszűnnek. A lehetséges oltási reakciókra az oltóorvos egyébként fel fogja hívni a figyelmet. A leggyakoribb ilyen panaszok közé tartozik a beadás helyén jelentkező fájdalom, a fejfájás, a hidegrázás, a fáradtság, az izomfájdalom, a láz, illetve az enyhe duzzanat. Nagyon ritkán előfordulhat a nyirokcsomók megnagyobbodása, rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság és viszketés is. Ezek a panaszok általában enyhék vagy közepesen súlyosak, és a vakcina beadása után pár napon belül el is múlnak. A felsorolt reakciók enyhítése fájdalomcsillapító és/vagy lázcsillapító gyógyszerekkel lehetséges.

Várakozás, regisztráció

Az az idős állampolgár, aki regisztrált a védőoltásra, de a háziorvosa még nem hívta be oltásra, ne essen kétségbe, idővel mindenki sorra fog kerülni. Az oltás ütemét leginkább a rendelkezésre álló vakcina mennyisége határozza meg. A Magyarországra érkező vakcinaszállítmányok ütemében tudják ellátni a háziorvosokat oltóanyaggal, és a háziorvosok a praxishoz tartozó prioritási lista alapján sorra fogják hívni az idős regisztrált betegeiket a következő hetekben. Aki pedig még nem regisztrált volna, az sincs elkésve, hiszen a regisztráció folyamatos. A védőoltás iránti igényt a postán visszaküldött regisztrációs űrlappal vagy az erre a célre létrehozott honlapon lehet jelezni. A regisztráltak listáját folyamatosan frissítik és továbbítják a háziorvosokhoz.

