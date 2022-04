Koronavírus: miért kapják el olyan sokan többször is?

Míg a koronavírus-járvány első időszakában - amikor az eredeti vuhani változat, majd az alfa variáns volt világszerte a domináns - nagyon ritkán lehetett újrafertőződéses esetekről hallani, addig az omikron variáns berobbanásával ez a tendencia gyökeresen megváltozott. A 2021 novemberében Dél-Afrikában azonosított omikron variáns felülírta mindazt, amit a koronavírus terjedésével, fertőzőképességével és számos egyéb tulajdonságával kapcsolatban korábban tapasztaltunk - például, hogy milyen típusú és erősségű tüneteket okozhat, vagy mennyire hatékonyak ellene a védőoltások.

A BA.2 alvariáns végleg kiszoríthatja a BA.1-et. Fotó: Getty Images

Nem csak egyszer lehet elkapni

Egyre többen vannak, akik a járvány kitörése óta kétszer, vagy akár többször is megfertőződtek a koronavírussal. Az újrafertőződés hátterében - mint azt a BBC Online is írja témával foglalkozó cikkében - jó pár ok állhat. Az egyik az omikron variáns fertőzőképessége és gyors terjedése, valamint az a tulajdonsága, hogy hatékonyan ki tudja játszani a védőoltások vagy a természetesfertőzéskövetkeztében - a korábbi vírusvariánsok ellen - kialakult immunvédelmet. De az újrafertőződésben az is szerepet játszhat, hogy sokan még az első vagy a második járványhullámban kapták el a vírust, és az immunvédelem, amire szert tettek, idővel gyengült, vagy a megerősítő oltások ellenére sem igazán hatékony az új, eddigieknél trükkösebb omikron variáns és BA.2 alvariánsa ellen.

Noha a pandémia kirobbanásakor még úgy tűnt, hogy aki átesik a fertőzésen, hosszabb időre védettséget szerezhet, mára bebizonyosodott, hogy ez nincs így. A legtöbb ember számíthat rá, hogy többször is elkapja a koronavírust, pont úgy, ahogy a náthán is évente számos alkalommal átesünk. Ugyanakkor valószínű, hogy az érintettek számára az újrafertőződés kevésbé súlyos tüneteket okoz, mint a korábbi fertőzés(ek) - írja a BBC Online.

Az Egyesült Királyságban 2021 novembere előtt a regisztrált esetek kevesebb mint egy százaléka volt újrafertőződés, ám amint az omikron variáns kiszorította az addigi domináns deltát, ezeknek az eseteknek aránya megugrott: körülbelül tízszer magasabb lett, mint a világjárvány korábbi szakaszában.

Az omikron alvariánsa még jobban "bekavar"

Bár nem lehetetlen, de ritkán fordul elő csupán, hogy valakit a koronavírus omikron variánsának mindkét alváltozata, a BA.1 és a BA.2 is megfertőzzön - állítják dán kutatók.

Az eddigi tapasztalatok alapján a szakemberek szerint a BA.2 alvariáns a fertőzöttek többségénél valószínűleg nem okoz súlyosabb tüneteket, mint elődje, a BA.1. A veszély inkább abban rejlik, ha egy fertőzött olyannak adja tovább a vírust, aki veszélyeztetettnek számít.

Az omikron alvariánsa, az elődjénél is gyorsabban terjedő BA.2 nem csak az Egyesült Királyságban, hanem világszerte rekordszintre emelte az új fertőzöttek számát. Az eddigi adatok ráadásul arra utalnak, hogy egyeseknél egy második omikron-fertőzés is előfordulhat, vagyis a BA.2 alvariáns is megfertőzheti őket. Laboratóriumi vizsgálatok szerint aki átesett az omikronos fertőzésen és védőoltást is kapott, könnyebben átvészelheti az újabb fertőzést, mint az, akinél kizárólag természetes úton alakult ki az immunvédelem.