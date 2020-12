Koronavírus: mi lesz az idősek idősávjával az ünnepi időszakban?

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete azt javasolta az operatív törzsnek, vegyék fontolóra, hogy december 11-e után is fenntartják-e az időseknek nyitott időszakot, mivel láthatóan bővül az ünnepek előtti látogatottság a boltokban. Közben viszont a 65 év felettiek nem csupán ebben a napszakban járnak vásárolni - mondta a lapnak Bubenkó Csaba, a szakszervezet elnöke.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Indul a karácsonyi hajsza

Mostanában érkeznek a havi fizetések, az emberek pedig megkezdik az alapanyagok és ajándékok beszerzését karácsonyra. Amennyiben továbbra is a teljes nyitvatartási idő alatt vásárolhatnak a 65 év felettiek, úgy érdemes lehet átgondolni, maradjon-e a koronavírus-járvány miatt bevezetett idősáv a mostani formájában. Abban a két órában ugyanis jóval több feszült helyzet adódhat, amiért nem tudnak menetrend szerint vásárolni az emberek - mutatott rá a szakértő.

Elmondása szerint decemberben délelőttönként is az átlagosnál erősebb a forgalom, és szerepet játszik az is, hogy az új típusú koronavírus okozta helyzet miatt szokásosnál sokkal hamarabb zárnak a boltok. Nem lenne jó, ha a generációk között újabb vitákat szülne a korlátozás - véli. Eddig elérte célját a kizárólagosság, ám ha visszaengednének minden vásárlót, és inkább a kötelező védőtávolság elve szerint, az összlétszám és az üzletméret alapján szabályoznák a látogatásokat, jobban eloszlana a napi tömeg - tette hozzá.

Ez lenne a megoldás

A szakszervezeti elnök szerint az eredeti nyitvatartás visszaállítása is opció lehet arra, hogy időben széthúzzák a vásárlásokat, csökkentve a tömeges napszakok zsúfoltságát, ezzel pedig a koronavírus-fertőzés terjedésének kockázatát is. Kitért arra is, hogy már nagyon várják a részletes szabályozást, mert a korábbiakhoz képest jelentős újdonság az érintett munkakörökben, hogy immár igazoltathatják a vásárlót a bolti alkalmazottak, illetve a biztonsági őrök akkor, ha az időseknek előírt idősávban érkezőről nem lehet ránézésre eldönteni, hogy megfelel-e a korosztályos besorolásnak.

