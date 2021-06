Koronavírus: mekkora a veszély az iskolákban?

Szerző: HáziPatika 2021. június 1. 15:04

Jelenleg koronavírus-járvány harmadik hullámának erősen visszahúzódó szakaszánál tartunk, a helyzet javulása miatt pedig már számtalan korábbi korlátozás feloldása sorra kerülhetett. Az óvatosság viszont továbbra is indokolt lehet, hiszen most is több tucatnyi oktatási intézményben jelen van a vírus, a hivatalos adat pedig nem is feltétlenül mutatja meg a valós képet.

h i r d e t é s