Koronavírus: megyénként eltérő intézkedések jöhetnek

Orbán: "a járvány legnehezebb hete jön" Az újranyitás lehetséges idejéről szólva Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, a jövő nagy kérdése, hogy az eddig kifejlesztett oltások a később megszülető mutánsokkal szemben is védenek-e majd. Ha a válasz igen, akkor hamar tudunk nyitni, ha nem, akkor teljesen új helyzetben találjuk magunkat - fogalmazott a kormányfő. További részletek itt.

Továbbra is fontos a járványügyi korlátozások betartása, a már közterületen is kötelező maszkviselés, az olyan zsúfolt helyek kerülése, ahol nem lehet megtartani a másfél méteres védőtávolságot, és az is, hogy ügyeljünk a higiéniára - hangsúlyozta Galgóczi Ágnes, az NNK főosztályvezetője vasárnap a közmédiának. Hozzátette, ez mind szükséges a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásához, és az esetszámok csökkenéséhez. Mint arról a HáziPatika.com-on már beszámoltunk, szombaton 8863 embernél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, és elhunyt 162, többségében idős, krónikus beteg. Ugyanakkor az áldozatok között volt egy 26 éves férfi, akinél alapbetegségként elhízást és magas vérnyomást tüntettek fel, valamint egy 33 éves kórosan elhízott férfi is. Jelenleg több mint 8 ezer beteget ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, és már 1005 ember igényel lélegeztetőgépes támogatást.

Galgóczi Ágnes szerint akár megyénként, régiónként eltérő járványügyi intézkedéseket vezethetnek be. Fotó: Getty Images

Ilyen járványügyi intézkedések várhatóak

Orbán Viktor miniszterelnök reggeli rádióinterjújában elhangzottakat megerősítve az NNK főosztályvezetője is arról beszélt, folyamatosan emelkedik az oltásra regisztráltak száma, már csaknem hárommillióan igényelték a vakcinát, akik közül mintegy 1,6 millióan 60 év felettiek. Kiemelte, mivel ők tartoznak a legnagyobb kockázati csoportba, ezért az időseket oltják be elsőként.

A járványügyi szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-fertőzés lappangási ideje 14 nap, ezért a kontaktusok csökkentését követően legalább ennyi idő kell ahhoz, hogy csökkenjenek az esetszámok is. Mivel a vírus brit mutációja sokkal könnyebben terjed a korábbinál, még hetek telhetnek el, mire láthatóak lesznek a lezárások hatásai - mondta. Galgóczi Ágnes közölte, az országban mindenhol terjed a vírus, Budapest és Pest megye a legérintettebb. Folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi adatokat, és akár olyan döntések is születhetnek, hogy megyénként, régiónként eltérő járványügyi intézkedéseket vezetnek be - tette hozzá a járványügyi főosztályvezető.

Lakosságarányosan Magyarországon szedte a hetedik legtöbb áldozatot a koronavírus-járvány a világon. Ezzel megelőztük az olaszokat is. A témáról bővebben korábbi cikkünkben olvashat.