Koronavírus: mégsem szerezhetünk bárhogyan vakcinát?

2020 júniusában mind a huszonhét tagország felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy a nevükben tárgyaljon az új típusú koronavírus elleni oltásokra vonatkozó előrendelésekről. A testület eddig az AstraZenecával (400 millió adagról), a Sanofi-GSK-val (300 millió adagról), a Johnson and Johnsonnal (400 millió adagról), a BioNTech-Pfizerrel (600 millió adagról), a CureVaccal (405 millió adagról) és a Modernával (160 millió adag ról) írt alá szerződéseket a vakcinabeszerzésről. Lezárta továbbá a Novavax (100 millió adag), valamint a Valneva (30 millió adag) gyógyszeripari vállalatokkal folytatott megbeszéléseket. Európa tehát akár 2,5 milliárd adag hatékony és biztonságos oltóanyaghoz férhet hozzá - emelte ki a uniós biztos.

A tagállamok nem indíthatnak saját eljárásokat az említett vállalatokkal.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nincs mód különutas beszerzésre

"Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a megállapodás jóváhagyásával, illetve a tárgyalások unióra való átruházásával mindegyikük beleegyezett abba, hogy nem indít saját eljárást az oltóanyagok megvásárlására ugyanazoktól a laboratóriumoktól" - fogalmazott Sztella Kiriakídisz. A rendelkezés minden tagállamra vonatkozóan jogilag kötelező, és megjelent az unió lapjának június 18-i számában, a mellékletben - tette hozzá. Azt is mondta, hogy megérti a nemzeti szintű nyomást és a polgárok aggodalmát, azonban az egyéni megállapodások aláássák a koronavírus elleni oltóanyag-ellátásra vonatkozó, közös európai - és idáig jó eredményeket mutató - megközelítést.

h i r d e t é s

Ez ment életeket

Koronavírus: gyerekek is megkaphatják az oltást? A válaszért kattintson ide!

Az uniós biztos felszólította a tagállamokat, hogy hetente legalább kétszer tegyék közzé a lakosság COVID-19 elleni beoltottságát tükröző adataikat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) oltásfigyelő platformján. Azt is sürgette, hogy a tagországok szerezzenek be minden szükséges eszközt az oltási stratégia gördülékeny megvalósítására. "Ami életeket ment, az nem az oltóanyag, hanem a beoltás" - emelte ki a brüsszeli bizottsági tag. Közben az is kiderült, hogy az amerikai Johnson & Johnson gyógyszeripari vállalat várhatóan februárban nyújt be jóváhagyási kérelmet saját fejlesztésű oltóanyagának uniós alkalmazására az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA).

Aggódnak a mutációk miatt

A koronavírus mutációinak megjelenése aggodalmat kelt a tagállamok között - közölte Marta Temido, Portugália egészségügyi minisztere. A kormányoknak ezért össze kell hangolniuk a járvány elleni védekezésüket, és fel kell gyorsítaniuk a lakosság beoltását egy újabb hullám elkerülése érdekében - jegyezte meg.

A Pfizer és a BioNTech által közös fejlesztésű oltóanyag első dózisa után két héttel már harmadával csökkent a koronavírus terjedése Izraelben az oltottak teljes korosztályában. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!