Koronavírus: meghalt 217 beteg

Meghalt 217, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 4604 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton, kiemelve: eddig 3 213 837 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 371 702-en már a második adag vakcinát is megkapták.

Soron kívül oltják ma a pedagógusokat

A kormányzati portálon azt írták: 746 802-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 24 979-re, a gyógyultaké 450 791-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 271 032. Kórházban 8947 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1093-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 51 049-en vannak, a mintavételek száma 5 096 421-re nőtt.

Vizvári Zoltánné szakápoló beolt egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

h i r d e t é s

A tájékoztató oldal szerint a regisztráltak kétharmada már megkapta az oltást, a regisztrált idősek 90 százaléka és a 18-59 év közöttiek közel fele (49,9 százalék) is már túl van az oltáson. Ma soron kívüli oltják a regisztrált pedagógusokat, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozókat.

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.