Koronavírus: még több áldozat a szomszédban

Románia: válságos helyzet az egészségügyben

Romániában vasárnap halt meg az első koronavírusos beteg, azóta naponta 4-6 újabb áldozatot követelt a járvány. Szerda estére 17-re emelkedett a Covid-19 megbetegedés halálos áldozatainak száma. Jelenleg 6100 embert tartanak hatósági karanténban, 110 ezret otthoni elkülönítésben.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a fertőzöttek közül több mint százan egészségügyi dolgozók. Számos romániai kórházban ugyanis csak napokkal a beutalás után derült ki egy-egy páciensről, hogy koronavírus-fertőzött, így a beteg a kórházi személyzetet, valamint más ápoltakat is megfertőzött. Az orvosok továbbra is a védőfelszerelés hiányára és a koronavírustesztek korlátozott számára panaszkodnak. A stratégiai kommunikációs törzs kedd délutáni jelentése szerint a kór romániai megjelenése óta az országban 12 624 koronavírustesztet végeztek. A házi karanténból kedden kilépő Ludovic Orban miniszterelnök egy sajtótájékoztatón célként jelölte meg, hogy 5-7 napon belül napi 2000, akár 2500 teszt elvégzésére is képes legyen a rendszer.

A legsúlyosabb eset a Suceava megyei kórházé, ahol a kórházvezetés által elkövetett sorozatos hibák következtében 83 alkalmazott, köztük 34 orvos fertőződött meg. A kór 12 halálos áldozata közül öten ott vesztették életüket. Kórházi részlegeket kellett azonban bezárni Bukarestben, Sepsiszentgyörgyön, Aradon és Botosaniban is.

Valószínesíthetően mindezek miatt mondott le a mai nap folyamán Victor Costache román egészségügyi miniszter. Távozását Ludovic Orban kormányfő jelentette be, hozzátéve, hogy Costache "személyes és szakmai okokra" hivatkozva indokolta döntését. A román média tudni véli, hogy Costachét valójában a miniszterelnök mondatta le meggondolatlan nyilatkozatai és a váláság kezelésében megmutatkozott hiányosságok miatt.

Asszisztensek kérdezik ki az érkező betegeket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kapujában felállított elővizsgálati sátornál. Fotó: MTI

Szlovákia: így ellenőrzik a karantént

Szlovákiában újabb 10 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 226-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma csütörtök délelőttre. Ezen a héten eddig az újonnan regisztrált fertőzöttek száma napi tíz és húsz között mozgott az országban, egy nappal korábban 12 volt.

A csütörtökön bejelentett fertőzöttek ismét az ország különböző részeiből valók, hármuknál a fertőzést a Bősön kialakított karanténtáborban mutatták ki, ahová a külföldről saját kérésükre csoportosan hazaszállított szlovák állampolgárokat viszik kéthetes elkülönítésre, ketten pedig külföldről érkeztek haza. Szlovákiában csütörtök délig több mint 4800 vírustesztet végeztek el, ezek közül több mint 4500 bizonyult negatívnak.

Az országban már a hét elejétől gyógyszerexport-tilalom van érvényben vállalatokra és magánszemélyekre egyaránt. Szerdán az új összetételű szlovák parlament olyan törvénymódosítást fogadott el, amely szerint a rendkívüli helyzet idején a Közegészségügyi Hivatalnak hozzáférése lesz a mobilszolgáltatók bizonyos, a lakossági felhasználókra vonatkozó adataihoz. Ezek az adatok az indoklás szerint leginkább a karanténintézkedések ellenőrzésére szolgálnak majd.

Csehország: szigorított intézkedések

A cseh egészségügyi minisztérium honlapján reggel megjelent kimutatás szerint az országban 1775 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván az előző napi 1497-tel szemben, akik közül tízen már meggyógyultak. Három újabb ember viszont elhunyt szerdán. A kórházakban mintegy 40 személyt kezelnek, közülük négy ember állapota súlyosnak minősíthető. Laboratóriumi tesztelésnek eddig 26 698 személy vetette alá magát.

A házi karanténban lévő tízezrek között 813 rendőr és 249 tűzoltó is van. "Ez természetesen probléma, de lényegesen nem befolyásolja munkánkat" - mondta Nicole Studená, a tűzoltóság szóvivője csütörtökön reggel a közszolgálati televízióban. A válságstáb döntése alapján tovább szigorították a jelenlétet a köztereken. Csütörtöktől kezdve már csak ketten lehetnek együtt, kivéve, ha egy háztartásban élőkről van szó. Továbbra is kötelező az orr és a száj eltakarása a köztereken.

Andrej Babis miniszterelnök délután találkozik az ellenzéki pártok vezetőivel, hogy megbeszéljék az együttműködés javításának lehetőségeit. A kormányfő három helyet ajánlott fel az ellenzéknek a válságstábban. A találkozót eredetileg keddre tervezték, de más fontos események miatt elmaradt. Az ellenzéki pártok kedden és szerdán a képviselőházban és a szenátusban egyaránt támogatták a kormány szociális, pénzügyi és gazdasági válságintézkedéseit.

Lengyelország: gazdaságélénkítő csomagról döntenek

Lengyelországban csütörtök reggelig 1085-re nőtt a kimutatott fertőzések száma, az utóbbi 24 óra alatt 158 új esetet regisztráltak, ami hárommal kevesebb, mint előző nap. A halottak száma eggyel nőtt, eddig 15 beteg hunyt el.

Varsóban délután megkezdi kétnapos ülését a szejm: a képviselők védőeszközökkel felszerelve tárgyalnak, minden frakció külön teremben. Egyetlen pont szerepel a napirenden, mégpedig az a szabályzatmódosítás, amely lehetővé teszi, hogy a gazdaságélénkítő csomagról szóló pénteki ülést videokonferencia formájában tartsák meg.

A kormány által szerdán a koronavírus-járvány kapcsán jóváhagyott, a lengyel GDP mintegy 10 százalékát érintő különleges törvények csomagját a szejmbe továbbították, egyúttal társadalmi konzultációra is bocsátották - közölte csütörtök reggel Jadwiga Emilewicz fejlesztési miniszter. A csomag a munkahelyek megőrzését, a munkavállalók, a kis- és közepes vállalatok, valamint az egészségügy támogatását, a pénzügyi szektor megerősítését célozza, tartalmazza továbbá az állami, önkormányzati beruházások programját is. Az állam egyebek között 3 hónapon át fedezi a társadalombiztosítást a járvány miatt leállni kényszerült cégeknek, hozzájárul a bérkifizetéshez. Elhalasztják a vállalati adó (CIT) befizetését, meghosszabbítják a forgóeszköz-hiteleket

