Koronavírus: még sosem kellettek ennyire a véradók

Nemcsak úgy mutathatunk példát a világnak, hogy sportolóként rekordokat döntünk, vagy zenészként megírjuk a legnagyobb slágert, hanem úgy is, hogy a vérünkkel megadjuk másnak a lehetőséget az életre. Ugyanis ha vért adunk, akkor - amellett, hogy közvetlenül megmentjük három ember életét - esélyt kínálunk arra, hogy álmok váljanak valóra, és tehetségek törhessenek maguknak utat - olvasható a Magyar Vöröskereszt közleményében. Az idei kampányüzenetek főként a 18 és 30 év közöttieknek szólnak, különösen azoknak, akik még soha nem éltek ezzel a fontos, önkéntes lehetőséggel.

Folyamatosan szükség van új véradókra is. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fókuszban a fiatalok

Az elmúlt években a véradások hazai szervezéséért felelős Magyar Vöröskereszt az egyetemeken és főiskolákon szólította meg a fiatalokat mint potenciális véradókat. A koronavírus-járvány miatt azonban 2020. október 20-a és 2021. május 31-e között főként a közösségi médián, bejegyzéseken, Instagram-filtereken és további tartalmakon keresztül próbálják minél több emberrel megismertetni a véradást. A véradásokhoz időszakosan különböző kihívások és nyereményjátékok is kapcsolódnak majd. További információk a kampány oldalán. Vért egyébként bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát és betöltötte a tizennyolcadik életévét.

A véradás most is biztonságos

Egyébként az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt is azt hangsúlyozza, hogy vérre az előttünk álló téli hónapokban is nagy szükség lesz. A már korábban bevezetett különleges biztonsági intézkedéseknek köszönhetően viszont a véradások az új típusú koronavírus okozta járványhelyzet alatt is biztonságosak.

