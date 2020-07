Koronavírus: "még bármerre billenhet a járványhelyzet"

Az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a májusi csúcsidőszak óta gyakorlatilag a felére csökkent, de nem szabad sietni az egészségügyi óvintézkedések feloldásával. Ugyanis még távolról sem sikerült az ország összes régiójában stabilizálni a növekedés ütemének csökkenését - mondta Putyin.

"Nem szabad sietni az egészségügyi óvintézkedések feloldásával."

Hamarosan kezdődhet a vakcinagyártás

A Gamaleja Intézet oltóanyagának feltételes állami bejegyzése augusztusban várható, ezt követően pedig kezdődik a szer kipróbálása 1600 emberen. A gyártás megkezdését szeptemberre tervezik - közölte Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes. Beszámolója szerint a novoszibirszki Vektor tudományos központ által kifejlesztett koronavírus-vakcina tesztelését várhatóan szeptemberben fejezik be. Majd a tervek szerint ugyanebben a hónapban be is jegyzik, az első tételt pedig októberben gyártják le. Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, arra számítanak, hogy ennek az oltóanyagnak a tömeggyártása az év végén, vagy 2021 elején kezdődhet meg.

Az oroszok egyéként a koronavírus-járvány kezdete óta már csaknem 833 ezer igazolt fertőzöttről és 13778 áldozatról számoltak be. Közben már több mint 628 ezren meggyógyultak, így jelenleg majdnem 181 ezer aktív beteg van az országban. Az egészségügyi miniszter, Mihail Murasko közlése szerint közülük mintegy 3 ezren vannak lélegeztetőgépen.

Így segíti az EU Afrikát és Ázsiát

Az Európai Unió (EU) 1100 tonna orvosi és különféle egészségügyi felszerelést indított útnak a koronavírus-járvány kezeléséhez elengedhetetlen eszközök terén hiányt szenvedő afrikai és ázsiai országokba - közölte az Európai Bizottság. A támogatott országok között van Afganisztán, Burkina Faso, a Közép-afrikai Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Irán, Szudán, Dél-Szudán, Haiti, Szomália, Bissau-Guinea, Irak és Jemen. A március eleje óta megvalósuló uniós segítségnyújtás keretében az érintett országokba eddig közel 1500 fős orvosi és ápolói személyzet érkezett - közölték.

A globális szolidaritás jegyében további együttműködésre van szükség nemzetközi szinten, hogy valóban meg lehessen állítani a világban a koronavírus-járványt - emelte ki Janez Lenarcic, a válságkezelésért felelős uniós biztos. Az unió egészségügyi légi hídja valódi változást hoz a törékeny egészségügyi rendszerekkel rendelkező országokban. Az EU folytatja európai és nemzetközi szintű tevékenységét partnereinek támogatásával a közös kihívás sikeres kezelése érdekében - tette hozzá. Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az új típusú koronavírus okozta válság globális kezelésének segítésére létrehozott, az orvosi felszerelés, ellátás és a személyzet unión kívüli országokba szállítását biztosító humanitárius légi híd minden költségét az Európai Unió fedezi.

