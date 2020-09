Koronavírus: mától ezért büntetnek a fővárosban

Koronavírus: milyenkor ingyenes a teszt? A válaszért kattintson ide!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a Fővárosi Közgyűlés hétfőn döntött arról, hogy a taxik, a tömegközlekedési eszközök, a boltok, a bevásárlóközpontok és a piacok mellett a mozikban, a színházakban, a hangversenyeken és a cirkuszi előadásokon, valamint a hasonló intézmények zárt tereiben is kötelezővé teszik a maszk viselését. Továbbá ezentúl a társasházi közgyűléseken is elvárás a száj és az orr eltakarása a koronavírus elleni védekezés jegyében.

Az orr szabadon hagyása is a szabályok megszegésének minősül.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mikor jár büntetés?

Ha ezeken a helyeken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 8 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 15 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Helyszíni bírságot akkor szabhatnak ki, ha valaki a felhívás ellenére sem tartja be a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályokat. A rendelet kivételként határozza meg az említett helyeken való étel- és italfogyasztást, az előadókra pedig nem vonatkozik a maszkviselési kötelezettség.

Az orrunkat is takarjuk el!

A fővárosi önkormányzat egyébként már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő maszkviselés - például az orr szabadon hagyása - is a szabályok megszegésének minősül. A maszk ugyanis csak akkor tudja hatékonyan megakadályozni az új típusú koronavírus terjedését, ha nemcsak a szájat, hanem az orrot is eltakarja. Az önkormányzat amúgy már jelezte azt is, hogy ha tartósan visszaesik az új fertőzöttek száma, akkor a maszkviselési kötelezettséget felfüggesztik.

