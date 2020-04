Koronavírus: már több mint 177 ezer életet követelt

Egy nap alatt több mint 86 ezer új koronavírusos esetet és mintegy 7 ezer új áldozatot regisztráltak világszerte. A fertőzöttek és halottak száma az Egyesült Államokban a lemagasabb: az amerikaiak eddig több mint 825 ezer megbetegedésről és 45 ezer halálesetről számoltak be. Továbbra is New York államban a legsúlyosabb a helyzet, itt már csaknem 19 ezren haltak meg. Az Egyesült Államokból azonban kedden jelentették az elmúlt 2 hét legkevesebb napi áldozatát, 1433-at. A múlt héten olyan nap is volt, amikor 24 óra alatt 4591 életet követelt a járvány.

Maszkot viselő járókelők New Yorkban. Fotó: Getty Images

Európa számokban

Európán belül eddig Spanyolországban regisztrálták a legtöbb koronavírus-fetőzöttet, több mint 204 ezret, és már 21 ezer spanyol vesztette életét a járvány következtében. Kedden 430 új halálesetet regisztráltak az országban. Az áldozatok száma azonban Olaszországban a legmagasabb az európai országok közül: itt már csaknem 25 ezren haltak meg, a betegek száma pedig a 184 ezerhez közelít. Az elmúlt nap során 534 újabb beteg veszítette életét. Az olasz kórházakban jelenleg több mint 24 ezer beteget ápolnak, közülük 2471-en fekszenek intenzív osztályon. Franciaországban pedig már 13. napja csökken a súlyos betegek száma, jelenleg 5433 fekszenek az intenzív osztályokon. A franciák eddig 159 ezer koronavírus-fertőzöttről és csaknem 21 ezer áldozatról számoltak be.

Újabb hullámtól tart Németország

Koronavírus: "a nyájimmunitás nem jó védekezés" - olvassa el a részleteket!

Egyre több német tartományban vezetnek be maszkviselési kötelezettséget a koronavírus elleni védekezés jegyében. A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) figyelmeztetett, hogy bármikor ismét elindulhat egy újabb fertőzéshullám, amely nagyobb és pusztítóbb lehet, mint az első. A németek egyébként eddig több mint 148 ezer megbetegedést és 5086 halálesetet jelentettek.

A 10 legértintettebb ország közé tartozik még az Egyesült Királyság - 130 ezer koronavírusos beteggel és 17 ezer áldozattal -, Törökország - több mint 95 ezer fertőzöttel és 2259 halottal -, Irán - csaknem 85 ezer megbetegedéssel és 5297 ezer halálesettel -, és Oroszország is. Ez utóbbi országban már megközelítette az 53 ezret a fertőzöttek száma, és 513-an hunytak el a járvány következtében. A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Kínában pedig eddig csaknem 84 ezer betegről és több mint 4600 áldozatról tudnak.

Egy egészségügyi szakértő szerint teljesen felesleges gumikesztyűt hordani - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!