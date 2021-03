Koronavírus: már nekik is ingyen jár az internet

Koronavírus: van gyermekfelügyelet az iskolákban - részletek!

Ingyenes internetet kapnak az általános iskolák tanulói és pedagógusai is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton. A közleményben Schanda Tamás azt írta, "a kormány minden lehetséges eszközzel támogatja a magyar családokat, hogy minél kevesebb terhet okozzon nekik a járványhelyzet". Hozzátette, ennek érdekében tették elérhetővé tavaly ősszel a középiskolás tanulók és pedagógusok számára az ingyenes internetet, és ezért bővítettek ki most a lehetőséget az alapfokú köznevelési intézmények mintegy 720 ezer diákjára és tanárára is.

720 ezer általános iskolás diákot és 75 ezer tanárt érint. Fotó: Getty Images

Felidézte, a kormány tavaly novemberben tette ingyenessé a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatásokat a digitális munkarendre átállt középiskolai pedagógusok és tanulók számára a veszélyhelyzet idejére. A szolgáltatásra jogosultak, azaz az előfizetéssel rendelkező pedagógusok, diákok vagy a szüleik a szolgáltatóknál jelezhették a díjmentes lehetőség iránti igényüket.

Csak márciusra érvényes

A koronavírus-járvány harmadik hullámának megérkezésével, afertőzésterjedésének lassítása érdekében újabb veszélyhelyzeti intézkedések bevezetése vált szükségessé. A kormány elrendelte a digitális munkarendre történő átállást az alapfokú oktatást folytató intézményekben is. A családok terheinek enyhítése céljából márciusra ingyenessé tették a helyhez kötött internet hozzáférést az alapfokú köznevelési intézmények tanulói, pedagógusai számára. A középfokú köznevelésben és a szakképzésben részt vevők régebben fennálló kedvezményét pedig újabb 30 nappal hosszabbították meg - közölte az államtitkár. Schanda Tamás kifejtette, az alapfokú intézményekre kiterjesztett ingyenes internet mintegy 720 ezer tanuló és további 75 ezer pedagógus számára jelent könnyebbséget, mintegy fél milliárd forintot hagy családjaiknál. A kedvezményre jogosult előfizetők egyéni szolgáltatójuknál kezdeményezhetik a szolgáltatási díj jóváírását.

