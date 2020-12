Koronavírus: már hétvégén olthatják a kórházi dolgozókat

Mivel a Pfizer/BioNTech vakcinája megkapta az európai forgalmazási engedélyt, az első szállítmány már vasárnap megérkezik Magyarországra is. A Dél-Pesti Centrumkórházba érkező, nagyjából 5500 vakcinával pedig meg is kezdődhet a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók vakcinálása az új típusú koronavírus ellen - közölte Gulyás. Kiemelte ugyanakkor, hogy a jelképes mennyiségű első szállítmányt több jelentősebb rakomány követi majd, így még idén több tízezer adagot kaphatunk.

Az első szállítmány már vasárnap megérkezik Magyarországra.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Már több mint 300 ezren regisztráltak

A miniszter hozzátette, a kormány több további gyártóval is tárgyal, és a jövőben például Kínából is jelentős szállítmány érkezhet majd. Az ország eddig összesen 17,5 millió adag koronavírus-vakcinát kötött le. Tájékoztatása szerint eddig több mint 300 ezren regisztráltak az oltásra.

h i r d e t é s

Eldőlt a szenteste sorsa

Koronavírus: a főváros környékén súlyosbodhat a helyzet - kattintson a részletekért!

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a kormány döntése értelmében szentestére felfüggesztik az éjszakai kijárási tilalmat. A közös ünneplés idejére pedig továbbra is érvényes a 10 fős létszámkorlát, ebbe azonban nem számítanak bele a 14 éven aluli gyermekek. Döntöttek továbbá arról is, hogy megtiltják a Nagy-Britanniából érkező személyszállító repülőgépek leszállását az Angliában megjelent új koronavírus-mutáció miatt.

A koronavírus-járvány a második hullám csúcspontján egyébként már túl vagyunk, legalábbis a fertőzések tekintetében. Bő 1 hét múlva azonban már a halálozások száma is csökkenni kezd majd - vélekedett Gulyás Gergely.

Kárpátalján már megjelent a mutálódott koronavírus - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!