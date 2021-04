Koronavírus: már főként az aktív korosztályt oltják itthon

Hetekig küzdött életéért egy nő, aki egy családi születésnapi ünnepségen kapta el a koronavírus-fertőzést. Kattintson!

Magyarországon eddig több mint 4,1 millióan regisztráltak az új típusú koronavírus elleni védőoltásra, kétharmaduknak pedig már be is adták legalább az első oltást. A regisztráltak mintegy fele egyébként a 18 és 60 év közötti, közülük eddig nagyjából 800 ezren kapták meg az első dózist - ismertette György István, az oltási munkacsoport vezetője. Hozzátette, a többiek is hamarosan sorra kerülnek, "bármikor csöröghet a telefon".

Még 30 ezer pedagógust terveznek beoltani

Az államtitkár megerősítette, hogy a koronavírus elleni oltásra regisztrált pedagógusok 80 százaléka valóban megjelent az oltópontokon és megkapta az első dózist. A héten azonban tartanak egy harmadik kört is, amely során nagyjából 30 ezer személyt immunizálnának péntek és vasárnap között. Erre a körre azokat várják, akik az előző időpontjaikban nem jelentek meg, valamint a bentlakásos gyermeknevelési intézményekben dolgozókat is soron kívüli oltásra hívják.

Kiderült továbbá, hogy a várt mennyiségnél jóval kevesebb, mindössze 28800 adag érkezett Magyarországra az AstraZeneca oltóanyagából. Ezt a háziorvosok között osztják szét, de sajnos nem jut mindenhová. A mintegy 5 ezer praxisból 2880-ba tudnak eljuttatni 1-1 ampullát, amely 10-10 páciens COVID-19 elleni beoltását teszi lehetővé.

Megérkezett az új vakcina is

Nem túl nagy mennyiségben, de a Janssen vakcinájából is kaptunk a mai nap folyamán. Ennek az oltóanyagnak az az előnye, hogy csak egy adag kell belőle a védettség kialakulásához. Ez már a hatodik Magyarroszágon elérhető koronavírus-vakcina - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hozzátette, 18 év felett bárki megkaphatja, a gyógyultak és a krónikus betegek is, várandósság és szoptatás esetén azonban egyelőre nem javasolt.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kell megijedni az oltási reakcióktól, ezek ugyanis csak azt jelzik, hogy azimmunrendszerreagált az oltóanyagra. Az ezzel járó panaszok egyénenként különböző erősségűek lehetnek, ám sok esetben néhány nap alatt, maguktól elmúlnak. Szükség esetén láz- és fájdalomcsillapító gyógyszert is bevehetünk. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a hőemelkedés, afejfájásés az oltás helyén érzékelt duzzanat. Viszont annak sem kell kétségbe esnie, aki semmilyen oltási reakciót nem észlel, ez ugyanis nem jelenti azt, hogy nála nem használt az oltás - jegyezte meg Müller Cecília.

