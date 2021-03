Koronavírus: már ezzel a vakcinával is olthatnak

Szombaton megkapta az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóságtól (FDA) a jóváhagyást az amerikai vállalat által gyártott, koronavírus elleni oltóanyag, a CDC vasárnap kimondott hozzájárulása pedig a végleges engedélyezést jelenti. A CDC immunizációs eljárásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságának (ACIP) vasárnapi jelentése szerint ugyan még nincsenek olyan tanulmányok, amelyek összehasonlítanák a Johnson and Johnson oltóanyagát a Pfzier-BioNTech, vagy a Moderna már jóváhagyott vakcináival, de - mint fogalmaztak - eddig az összes oltóanyag nagyon hatékony volt, alkalmazásukkal csökkent a kórházi kezelésre szorultak és a halálesetek száma. A CDC igazgatója várhatóan jóváhagyja a testület ajánlásait, így a Johnson and Johnson vakcinája lesz az egyetlen egydózisú COVID-oltóanyag, amely elérhető az Egyesült Államokban.

Engedélyezték a Johnson and Johnson által kifejlesztett vakcina amerikai alkalmazását. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit kell tudni erről a vakcináról?

A szakemberek szerint az oltás szállítása és tárolása is egyszerűbb, mint az eddig megjelent vakcináké, ugyanis nem szükséges hozzá fagyasztó, elegendő hűtőszekrényben tartani. A Johnson and Johnson tervei szerint márciusig húszmilliónál több, az év közepéig pedig százmillió adagot szállít majd az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinából, ami az Egyesült Államok oltási terveiben szereplő mennyiség nagyjából harmadát teszi ki.

A Johnson and Johnson oltásának hatékonysága kisebb, mint a Pfzier-BioNTech és a Moderna készítményeinél mért, 90 százalék feletti arány. Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök fertőző betegségekkel foglalkozó főtanácsadója, Anthony Fauci úgy fogalmazott, az embereknek "igazán hálásnak kell lenniük azért, hogy három, valóban hatékony oltóanyag áll rendelkezésünkre". Kitért arra is, hogy a COVID-19 ellen védelmet nyújtó három vakcina közül bármelyik jó választás lehet. Közegészségügyi szempontból a legfontosabb, hogy minél több embert minél gyorsabban oltsanak be - mondta a szakember.

Bizonyos mutánsok ellen is véd

Az FDA tájékoztatása szerint az egyetlen injekcióból álló oltóanyag 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a SARS-CoV-2-vírus okozta COVID-19 súlyos szövődményeinek kialakulását. Ezt három földrészen végzett klinikai vizsgálatok eredményei támasztják alá. Az adatok alapján az amerikai gyógyszergyártó oltóanyaga erős védelmet biztosít a veszélyesebb dél-afrikai vírusvariánssal szemben is.

