Koronavírus: már a 12 éveseket is olthatják

Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyelete (FDA) hétfőn engedélyezte az oltások beadását a 12-15 éves korcsoport számára. Szakemberek szerint a mostani döntés nagy lépést jelenthet az ország COVID-19 elleni immunitásának növelése felé, ugyanis az Egyesült Államokban 17 millió 12 és 15 év közötti gyerek él, ez pedig a teljes lakosság 5,3 százalékát és a 16 évesnél fiatalabb népesség csaknem 27 százalékát jelenti.

A gyermekorvosok egyelőre nem oltanak

A vakcina bonyolult hűtési és tárolási követelményei miatt a hatóságok azt várják, hogy a serdülők kezdetben a gyógyszertárakban és más, már működő oltópontokon kapják meg a védőoltást. A gyermekorvosi rendelők valószínűleg csak akkor kapcsolódnak majd be a folyamatba, ha sikerült kidolgozni az ehhez szükséges logisztikai stratégiát. A Pfizer és a BioNTech új típusú koronavírus elleni készítménye egyébként eddig csak a 16 éven felüliek számára volt elérhető. A serdülők esetében is kétdózisú az oltás, és ők is három hét különbséggel kapják meg a két agadot, csakúgy, mint a felnőttek.

Egy egészségügyi dolgozó előkészíti a Pfizer-vakcinát Budapesten.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

h i r d e t é s

Ennyi szülő támogatja gyermeke beoltását

A Kaiser Family Foundation nevű amerikai non-profit szervezet nemrégiben végzett közvélemény-kutatása kimutatta, hogy a szülők mindössze harmada szeretné beoltatni a gyerekekét, és általában azok a szülők adatnák be a koronavírus elleni vakcinát a gyerekeiknek, akik maguk is elfogadták az oltást. A felmérés szerint a 12-15 éves gyerekeket nevelő szülők mindössze 30 százaléka mondta azt, hogy azonnal beoltatja gyermekét, míg 26 százalékuk megvárná az első tapasztalatokat. 18 százalék csak akkor oltatná be gyermekét, ha az iskola megköveteli, 23 százalék pedig teljesen elzárkózott a lehetőségtől.

A mutánsok ellen is hatékony

Koronavírus: óriási bajt okozhat az új mutáns - kattintson!

A Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett, koronavírus elleni oltóanyaga hatékony védelmet nyújt a vírus Japánban eddig kimutatott variánsai ellen is - áll a Jokohamai Egyetem tanulmányában. A kutatás során 105, a vakcina mindkét adagjával beoltott, a víruson korábban át nem esett embernél vizsgálták meg hét vírusvariáns elleni antitestek jelenlétét. Az eredmények szerint 90-94 százalékuknál találtak antitesteket a brit, a dél-afrikai és a brazil mutáns, 97 százalékuknál pedig az indiai variáns ellen, a vírus Japánban a járvány kezdetétől kimutatható variánsa ellen pedig 99 százalékuknál indult meg az antitestek termelése.

COVID-oltás: ismét foglalhatunk időpontot Pfizerre - olvassa el a részleteket!