Koronavírus: már 88 millióan kapták el

A legtöbb koronavírus-fertőzöttet és áldozatot továbbra is az Egyesült Államokban tartják számon: az amerikaiak már 21,57 millió igazolt esetről és 365 ezer halottról tudnak. A második legtöbb eset pedig még mindig az indiaiaknál van: India 10,41 millió beteget és 150570 áldozatot jelentett eddig.

Már csaknem 1,9 millió életet követelt az új kór. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Brazília már 7,96 millió igazolt esetről és mintegy 200500 elhunytról, Oroszország több mint 3,29 millió koronavírus-fertőzöttről és csaknem 60 ezer áldozatról, míg az Egyesült Királyság 2,89 millió megbetegedésről és több mint 78600 halálesetről adott hírt péntek reggelig. Közben Franciaországban a fertőzöttek száma már meghaladta a 2,76 milliót, a haláleseteké pedig a 67 ezerhez közelít.

A 10 legérintettebb ország közé tartozik még Törökország - 2,29 millió megbetegedéssel és 22 ezer halottal -, Olaszország - 2,2 millió regisztrált esettel és 77 ezer áldozattal -, valamint Spanyolország is. Ez utóbbi országban már 2 millió embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, és csaknem 52 ezren vesztették életüket a COVID-19-hez köthetően.

A koronavírus-járvány által legérintettebb országok listájának 10. helyén pedig továbbra is Németország áll. Innen már több mint 1,88 millió fertőzöttről és mintegy 39 ezer áldozatról adtak hírt péntekig.

Nemcsak a tavaly év elején megjelent új kórokozóról tudunk egyre többet, hanem a koronavírus-fertőzés hosszú távú hatásairól is. Így már az is ismert, hogy a kimerültség, valamint az ízületi és mellkasifájdalomakár hónapokig is gyötörhet minket. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!