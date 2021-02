Koronavírus: már 13 ezer áldozat itthon

Újabb 1 370 magyar állampolgárnál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, ezzel 376 495 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 090 főre emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A gyógyultak száma folyamatosan nő, eddig 279 763-an épültek fel a COVID-19-ből, az aktív fertőzöttek száma 83 642 főre csökkent. 3578 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 291-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy beoltott lakó sétál a fővárosi Kálvin János Református Idősek Otthonában. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Közel 290 ezren oltatták be magukat

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem ígérik, hamarosan lesz új generációs vakcina az új vírusvariánsok ellen. Részletek itt. h i r d e t é s

A hivatalos adatokból kiderült, hogy eddig 286 379 főt oltottak be, közülük 105 242-en pedig már a második adag vakcinát is megkapták. Az oltási rend első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Csütörtökön megkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. A védőoltás ingyenes és önkéntes, regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet rá. A szombaton érkezett oxfordi AstraZeneca-vakcina első szállítmányából hamarosan megkezdődhet a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltása is.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalmat és a többi védelmi intézkedést a kormány március 1-jéig meghosszabbította. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

