Koronavírus: már 107 magyar áldozat

5318 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 104943 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu oldal. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2357 főre emelkedett, 24847-en pedig már meggyógyultak. Jelenleg 77739 aktív fertőzöttről tudnak a hatóságok. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 29 százaléka, a gyógyultak 27 százaléka budapesti. 5612 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 405-en vannak lélegeztetőgépen.

Visszaállították a rendkívüli jogrendet

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járvány megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása - olvasható a portálon.

A járvány elleni védekezés részeként a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend - ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. A kormány az Országgyűlést arra kéri, hogy a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa majd meg, az erről szóló javaslatot már a parlament elé terjesztette. A szigorításokról az alábbi cikkünkben is írtunk.