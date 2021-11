Koronavírus: Magyarországon is megjelent a delta plusz

Halálos mulatás: tízen fertőződtek meg Bogácson Nem lett jó vége a mulatós zenészek bulijának. Sokan megfertőződtek, egy vendég meghalt koronavírusban.

"A vírusnak egy rendkívül fertőző, gyorsan fertőző formájával állunk szemben. Már a tünetek megjelenése előtti két napban fertőzhet a megfertőződött személy" - szögezte le Müller Cecília a felvételen. Hozzátette: az a tapasztalatuk, hogy "akik egy háztartásban élnek, nagyon gyorsan és szinte kivétel nélkül a vírusfertőzés magas kockázatának vannak kitéve".

Mindenki éljen az oltás lehetőségével

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy most, "a delta vírusvariáns uralkodása alatt" különösen fontos beadatni a védőoltást. Mindenkit arra kért tehát, hogy éljen a lehetőséggel, és felhívta a figyelmet, hogy a kormány jövő héten, november 22-28. között oltási akcióhetet indít a kórházi oltópontokon. Ez alatt az idő alatt az első, második és harmadik adag vakcinát is fel lehet venni.

Müller Cecília továbbá kihangsúlyozta, hogy egyre több koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és a napi fertőzöttek száma is jelentősen növekszik. Mint mondta: "igazából nem is értem, hogy mi az a tény, mi az, amivel szembesülnie kellene azoknak, akik nem élnek a védőoltás lehetőségével". Az országos tiszti főorvos szerint jól látható, hogy az oltatlanok nemcsak saját magukat, hanem szeretteiket, rokonaikat, és a különböző közösségek tagjait is megfertőzik, ráadásul nem is lehet előre megmondani, hogyan zajlik majd le náluk a betegség.

Péntek éjféltől ismét kötelező a maszkviselés zárt térben - jelentette be Gulyás Gergely csütörtökön. Az egészségügyben a harmadik oltás beadását is kötelezővé teszik.