Koronavírus: Magyarország is megkezdte a vakcina fejlesztését

Mint a Házipatika.com is beszámolt róla, az Óbudai Egyetemen megkezdték egy egyedülálló, tömeges lélegeztetőgép fejlesztését. A MassVentil koncepcióját Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora és Kozlovszky Miklós, az Óbudai Egyetem dékánja ismertették a mai konferencián. A gép, amely az EUvsVirus innovációs versenyen aranyérmet nyert, krízishelyzetben egyszerre tud nagy számú beteget lélegeztetni invazív és nem invazív módon is. A rendszer nagy mennyiségű levegőt képes áttolni, de a páciensek mind különálló, egyszerű lélegeztetőegységeket kapnak az ágyuk mellé, ezeken pedig egyéni paraméterek is beállíthatók. A berendezés az orvosokat, ápolókat is védi, mert elszívja a kilélegzett, vírusos levegőt - közölték a fejlesztők.

5 millió igazolt fertőzött a világban Az új típusú koronavírus tavaly év vége óta már több mint 5 millió embert fertőzött meg és 328 ezer életet követelt világszerte, miközben a gyógyultak száma már az 1,9 millióhoz közelít - derült ki a Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli összesítéséből. Részletek itt.

Két másik lélegeztőgépen is dolgoznak magyar szakemberek. Józsa János, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora az egyetem gépészmérnöki karán zajló lélegeztetőgép-fejlesztésről számolt be, amelyben negyvenen vesznek részt. Mint mondta, berendezésük nemcsak az életben tartáshoz, hanem a későbbi terápiára is alkalmas. Jelenleg a gép sorozatgyártásánál tartanak, de várni kell még alkatrészekre. A cél 1000 darab legyártása, ebből eddig 12 készült el. Rózsa Balázs csoportvezető (Pázmány Péter Katolikus Egyetem és KOKI CEO) pedig a harmadik lélegeztetőgépről beszélt, amelyet a Femtronics cég készít. Elmondta, hogy a géppel különböző súlyosságú betegeket tudnak kezelni és szűri a kiáramló levegőt is, emellett egyszerűen kezelhető. Az eszköz több csúcstechnológiás berendezés előnyeit összesíti. Felkészültek a Luca 4 nevű lélegeztetőgép sorozatgyártására.

Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, az OrthoSera Kft. ügyvezetője elmondta, munkacsoportjuk több mint 10 éve vérszérum alapú terápiák fejlesztésével foglalkozik. A koronavírus-járvány kitörése után először egy gyorsan elérhető termék kifejlesztése volt a céljuk gyógyult betegek vérplazmájából. Ezt a terméket széleskörű koordinációval, az ITM támogatásával létre is hozták, és eddig már tíz beteget kezeltek vele - ismertette az eddigi eredményeket. Következő céljuk a vérplazmából egy koncentráltabb, hosszabb ideig eltartható készítmény előállítása, miközben dolgoznak a hazai szérumgyártási struktúra megvalósításán is.

Magyar tudósok többféle eszközzel és úton is igyekeznek megtalálni a hatásos védekező fegyvert a koronavírus ellen. Fotónk illusztráció, forrása: Getty Images

Hamarosan tesztelhetik a magyar oltóanyagot

A Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megkezdte az új koronavírus-vakcina fejlesztését. A közös vakcinafejlesztés alapját 30-40 különböző személyből származó izolált vírus adja, a kutatás jelenlegi fázisában először kiválasztják azokat a különböző vírustörzseket, amelyeket fel kell használni a fejlesztés során, majd tesztelik azokat a sejtkultúrákat, amelyek a leginkább alkalmasak a vakcina kifejlesztéséhez. Hatékonyságvizsgálatokat végeznek és megkezdődhetnek az állatkísérletek.

Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja hangsúlyozta: a koronavírus-járványt sikerült megfékezni, de amíg nincs védőoltás koronavírus ellen, a veszély nem múlt el. Azt például még jelenleg is kutatják, hogy a fertőzésen átesettek szereznek-e védettséget a vírus ellen. Mint a dékán felidézte, február közepén kereste meg Palkovics László innovációs és technológiai minisztert azzal, hogy fejlesszenek egy gyógyszert, amely megelőzheti a betegség kialakulását. A Richter Gedeonnal, a Pécsi Tudományegyetemmel és az ImmunoGenes Kft-vel közösen fejlesztett gyógyszer célja, hogy megakadályozza a vírust abban, hogy az ACE2 receptorhoz kötődjön és ezáltal fertőzzön.

Jelenleg a japán fejlesztésű favipiravir nevű gyógyszert tartják a legígéretesebb szernek a COVID-19 megbetegedés kezelésére. A fejlesztése és engedélyeztetése még zajlik, ám az már most biztos, hogy nem lesz mindenkinél alkalmazható. Hatóanyaga ugyanis a terhes nők esetében a magzat súlyos fejlődési rendellenességét okozhatja. Erről korábbi cikkünkben számoltunk be.

Keserű György Miklós, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője a favipiravirral kapcsolatos kutatásaikról számolt be. Mint emlékeztetett, a favipiravir egy széles spektrumú antivirális gyógyszer, amelyet 2014-ben, Japánban influenzafertőzés ellen fejlesztettek ki. A kutatócsoport által több hazai egyetem és kórház részvételével folytatott klinikai vizsgálatok célja, hogy bizonyítsák a favipiravir koronavírus elleni hatékonyságát, valamint biztonságosságát is. Ezt a gyógyszert csak hosszabb kémiai eljárás során lehet előállítani, ráadásul nehéz beszerezni a kiindulási anyagokat és reagenseket, de a magyar kormány támogatásával sikerült hozzájutni ezekhez külföldről. Már belátható, hogy mikor lesz meg a hatóanyag és a készítmény.

Több mint 400 hatóanyagot tesztelnek a vírus ellen

Kovács L. Gábor akadémikus az általa vezetett HECRIN (Hungarian Clinical Research Infrastructure Network) konzorcium elnöke elmondta, hogy fő feladatuk, hogy a klinikai vizsgálatok klinikumba történő bevezetését segítse. A HECRIN a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban négy projekt lebonyolítására kapott lehetőséget az ITM-től, ezek egyike a favipiravir klinikai kipróbálása. Egy másik kutatás a COVID-betegek genetikai jellemzőit elemzi, azt vizsgálva: genetikai oka van-e annak, hogy hatalmas különbségek mutatkoznak afertőzéslefolyásában, súlyosságában az egyes betegek között.

Jakab Ferenc egyetemi tanár, virológus, a koronavírus-kutatási akciócsoport vezetője a legfontosabb eredményeik között említette, hogy a járvány elején megkezdték a vírus izolálását, megvizsgálták annak genetikai állományát. Jelenleg negyven felett van azoknak a mintáknak a száma, amely esetén a vírus teljes genetikai analízisét el tudták végezni. Kiemelte, hogy jelenleg 400 felett van azoknak a hatóanyagoknak a száma, amelyeket tesztelnek. Ezek jelentős része nem hatékony, de vannak köztük ígéretesek is, amelyek jó eredménnyel tudták csökkenteni a vírus szaporodását. Ezek a vegyületek további vizsgálatokat igényelnek. Ismertetése szerint jelenleg a hatóanyagok tesztelésének mintegy felénél tartanak. Nagy előrelepésnek nevezte, hogy ki tudják mutatni az ellenanyagot a felgyógyult betegek szervezetében, mert ez a plazmaterápia alapja is.

