Koronavírus: lehet, hogy nem ússzuk meg 4. hullám nélkül

A koronavírus újabb variánsai miatt elképzelhető, hogy kellő óvintézkedés hiányában egy negyedik járványhullám is felüti a fejét Magyarországon, még a viszonylag magas (nagyjából 55 százalékos) átoltottság ellenére is - figyelmeztetett Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója a Portfolio konferenciáján. A szakember szerint tömeges tesztelésre, a gyerekek oltására, és a variánskövető vakcinákra lenne szükség az újabb belobbanás megelőzéséhez. Úgy látja, ezek összességében még mindig sokkal gazdaságosabb megoldások lennének, mint az ország újbóli lezárása.

Az új variánsok miatt egy újabb járványhullám is felütheti a fejét.

Még nincs vége a járványnak

Bár a harmadik hullámon már túl van az ország, a koronavírus-járvány még nem ért véget. Bahreinben és a Seychelles-szigeteken például ismét felgyorsult a kór terjedése, hiába magas az átoltottsági arány, az Egyesült Királyságban pedig egyre uralkodóbbá válik az indiai mutáns (új nevén Delta variáns). Ez a vírusváltozat egyértelműen gyorsabban terjed, mint az előző mutánsok, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy az általa okozott megbetegedés is súlyosabb-e. Ettől még aggodalomra ad okot a mutáns megjelenése - véli a szakember. Mint mondta, még a védőoltások hatásossága is kérdéses. Igaz, a britek szerint a Pfizer- és az AstraZeneca-féle oltóanyagok is védenek az indiai variánssal szember, egy 5-6 százalékos csökkenés azonban látható a hatékonyságban.

Egy intézkedés sem elég önmagában

A szakértő elmondása szerint az is bajt okozhat, hogy az új mutánsok esetleg kikerülhetik a jelenleg elérhető védőoltások által kialakított immuntválaszt. Épp ezért van szükség újabb emlékeztetőoltásokra, amelyek az újabb koronavírus-variánsok ellen is védelmet nyújtanak - jelezte meg Oroszi Beatrix. Hangsúlyozta, hogy mivel nem kizárt, hogy egy újabb variáns kirobbanthat egy következő - vélhetően őszi - járványhullámot, erre fel kell készülni. Ennek megelőzéséhez pedig egyetlen óvintézkedés sem lesz elég önmagában, hanem a védekezési módszerek kombinációját kell bevetnünk.

