Koronavírus: lassul a járvány Európában

Az európai országok közül Oroszország jelentette eddig a legtöbb koronavírusos esetet, mintegy 300 ezret. Az országban hosszú ideig több mint 10 ezer új fertőzöttet regisztráltak naponta, tegnap azonban már 9 ezer alá csökkent az újonnan diagnosztizáltak száma. Az ország 85 régiója közül 27 már kész a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos enyhítésére. Több terület ugyanakkor rendkívüli központi segítségre szorul a járvány elleni védekezéshez.

Újraindult az élet Belgiumban

Szigorú feltételek mellett újra kinyitották kapuikat hétfőn a belga iskolák. Ezzel elindult a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésének második szakasza. Az oktatási intézményekben kötelező a fizikai távolságtartás, a maszk viselése és a gyakori kézfertőtlenítés. Egyszerre legfeljebb 10 diák vehet részt a tanórákon, az oktatás turnusokban folyik. A belga sajtó szerint 850 ezer maszkot osztottak ki a tanulóknak az ország 2530 oktatási intézményében, hogy elejét vegyék a vírus további terjedésének. Az országban emellett a szépségszalonok, a múzeumok, a könyvtárak is kinyitottak, szintén szigorú szabályok mellett. A belga közegészségügyi szolgálat szóvivője, Yves Van Laetham hétfői nyilatkozata szerint a SARS-Cov-2 nevű vírus terjedése lelassult, az adatok rendkívül kedvezőek. A 11,5 milliós országban eddig 9080-an vesztették életüket és csaknem 56 ezren fertőződtek meg a járvány kezdete óta.

Nyártól Hollandia is tovább lazít

Hollandiában 24 óra leforgása alatt további 146 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ami 5 százalékos csökkenést jelent az előző hetek adataihoz képest. A helyi sajtó arról tájékoztatott, hogy a korlátozott tesztelési kapacitások miatt az igazolt fertőzöttek száma valószínűsíthetően 40 százalékkal kevesebb a fertőzöttek tényleges számánál. A 17,5 millió lakosú országban eddig valamivel több mint 44 ezer a fertőzöttről és csaknem 5800 elhunytról tudnak. A holland kormány azonban június 1-jétől további lazításokat tervez: korlátozott mértékben kinyithatnak majd a vendéglátó egységek és a kulturális intézmények is.

Nagyot léptek a britek

Ötéves kor felett mindenki jogosulttá vált szűrésre az Egyesült Királyságban, aki észleli magán az új koronavírus okozta betegség tüneteit - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A szűrési jogosultság kiterjesztése az Egyesült Királyság mind a négy nemzetére - Angliára, Walesre, Skóciára és Észak-Írországra - azonnali hatállyal érvényes. Az Egyesült Királyságban eddig csak néhány meghatározott csoport tagjai - például a koruk vagy munkájuk miatt veszélyeztetettek - voltak jogosultak szűrővizsgálatra a Covid-19 betegség tüneteinek észlelése esetén. A brit kormány egyébként április végére napi 100 ezer szűrés elvégzését tűzte ki célként, és ezt sikerült is elérni. A múlt héten volt olyan nap is, amikor 130 ezernél több szűrést végeztek. Közben viszont meredeken emelkedett a múlt hónapban a munkanélküliségi ellátásért folyamodók száma Nagy-Britanniában, a betölthető állásoké ugyanakkor rekordütemben csökkent a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt. A britek eddig csaknem 248 ezer fertőzöttről és minteg 34900 elhunytról adtak hírt.

Egyre kevesebb a súlyos beteg a franciáknál

Március 22-e óta most először csökket 2 ezer alá a kórházakban ápolt, súlyos koronavírus-fertőzöttek száma Franciaországban. A járvány kezdete óta több mint 28 ezren vesztették életüket, közülük 17589-en kórházakban, 10650-en pedig idősotthonokban és egyéb szociális intézményekben haltak meg. Az igazolt fertőzöttek száma pedig meghaladta a 180 ezret. A járvány elleni karanténintézkedések fokozatos feloldásának részeként hétfőn a kevésbé veszélyeztetett, zölddel jelölt övezethez tartozó megyékben az általános iskolák felsőbb osztályai is megnyithattak, és ezzel mintegy 185 ezer 10 év feletti tanuló térhetett vissza szigorú óvintézkedések - például állandó maszkviselés kötelezettsége - mellett az iskolapadokba. A hétfőn megnyitott 40 ezer intézmény közül azonban 70-et azonnal be kellett zárni, miután egy-egy tanulóról vagy tanárról kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. Az oktatási tárca szerint ezek a fertőzések az intézményeken kívül történtek.

