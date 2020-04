Koronavírus: különleges köszönet a brit egészségügyi dolgozóknak

A leveleket a Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You (Kedves NHS: 100 történettel mondunk köszönetet) című könyvben gyűjtik össze, amelynek július elején kezdődő forgalmazásából az NHS alapítványai számára gyűjtenek adományokat. Az ötlet Adam Kay-től, az Ez fájni fog - Egy fiatal orvos naplója című kötet írójától ered, aki a brit állami egészségügyi szolgálatnál eltöltött rezidensi éveit örökítette meg művében.



A BBC-nek elárulta, hogy az elképzelés alig egy hete született és számtalan híresség jelezte azóta, hogy megírja történetét, köztük Graham Norton, Emilia Clarke és Louis Theroux. "Remélem, hogy a könyvvel és az alapítványoknak általa gyűjtött adományokkal sikerül köszönetet mondanunk a hősöknek, akik a mi életünkért nap mint nap feláldozzák sajátjukat " - mondta Kay.

Nagy-Britanniában több mint 120 ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal, az elhunytak száma pedig átlépte a 16 ezret. Stephen Powis, az NHS angliai orvosigazgatója nemrégiben kijelentette: ha a járvány brit halálos áldozatainak számát sikerül 20 ezer alatt tartani, az már nagyon jó eredmény lenne.