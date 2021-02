Koronavírus: közel háromezer új fertőzött

Meghalt 47, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 2912 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap. A portálon azt írták: 403 023-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 14 299-re emelkedett, a gyógyultak száma 306 621.

80 ezer felett az aktív fertőzöttek száma

Az aktív fertőzöttek száma 82 103. Kórházban 4233 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 27 179-en vannak, a mintavételek száma 3 503 611-re nőtt. Azt írták: eddig 445 535 embert oltottak be, közülük 190 705-en már a második oltást is megkapták. Jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm-vakcina is, így jövő héten azzal is kezdődhet az oltás - közölték.

Újabb 2912 magyarnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Kiemelték, hogy az elmúlt napokban Európa több országához hasonlóan Magyarországon is nőtt az új fertőzöttek, a kórházi betegek száma, ez a harmadik hullám jeleit mutatja. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A védelmi intézkedések betartása ezért továbbra is fontos. A kormány szerint a korlátozások feloldására csak fokozatosan és felelősen van lehetőség, de az emberek véleményét is kikérik az online konzultáción, amely már elindult.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (75 003) és Pest megyében (50 692) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (22 994), Hajdú-Bihar (22 596) és Győr-Moson-Sopron megye (22 453). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (9023).