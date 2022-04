Koronavírus: közel 3 ezer új fertőzött itthon

Újabb 2880 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 863 039-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 36 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 45 647-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Ennyien vannak kórházban

Jelenleg 96 895 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1758-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 49-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 720 497 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 7 340 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 11,1 millió tesztet végeztek el az országban.

Beoltanak egy férfit a Pfizer-vakcina negyedik adagjával Nagykanizsán. Fotó: MTI/Varga György

Oltások számokban

Eddig 6 403 532 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 188 620-an pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 848 757-en meg is kapták a harmadik, 268 485-en pedig a negyedik oltást is.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló egyébként folyamatosan nyitva van az oltáshoz; a vakcina felvétele továbbra is lehetséges a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. Mivel a koronavírus-járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, a kormány már kivezette a járványügyi korlátozásokat, és megszűnt a maszkviselési kötelezettség.

