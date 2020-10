Koronavírus: közel 1800 új fertőzés itthon

Rohamtempóban közelít a 40 millióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma a világban a kórokozó tavaly decemberi megjelenése óta. Részletek itt.

Mint az a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb összesítéséből kiderül, az új esetekkel immár 44 816 főre emelkedett a hivatalosan diagnosztizált fertőzések száma a koronavírus-járvány hazai kezdete óta. Az elmúlt napon 24 beteg hunyt el COVID-19 következtében, ezzel a vírus halálos áldozatainak száma 1109-re emelkedett itthon. Az aktív fertőzöttek száma 30 127 fő jelenleg. Közülük 1693 beteget kórházban ápolnak, illetve 185-en vannak lélegeztetőgépen.

Egyetlen nap alatt közel 1800 főnél mutattak ki koronavírus-fertőzést Magyarországon. Fotó: Getty Images

A közlemény ismét hangsúlyozza, hogy a járvány második hulláma zajlik az országban. Mi több, egész Európában dinamikusan terjed a fertőzés, ezért a határellenőrzés és a beutazási korlátozás továbbra is érvényben van. Ezen felül kötelező a maszkviselés az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, bevásárlóközpontok területén, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban egyaránt. A vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek pedig 23 óra után nem tarthatnak nyitva. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, valamint lehetőleg tartsuk másoktól kellő távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Szigorúan be kell tartani, ha valakinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendelnek el. Emellett senki, akinekfertőzésgyanúját kelő tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

