Koronavírus: közel 12 ezer új fertőzött, meghalt 162 beteg

A beoltottak száma 6 087 474 fő, közülük 5 823 818 fő már a második oltását is megkapta, 2 269 551 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. 11 871 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 068 888 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írta a kormányzati Vakcinainfó.

Az oltási akcióhét negyedik napján újabb rekordot döntött a beadott oltások száma. Fotó: Getty Images

695-en vannak lélegeztetőgépen

Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33 866 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 862 534 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 172 488 főre emelkedett. 6913 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 695-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Oltási akcióhét negyedik napján újabb rekordot döntött a beadott oltások száma, csütörtökön 139 ezer oltást adtak be. Az akcióhéten összesen már 527 ezer oltás történt, közülük 435 ezren már a harmadik megerősítő oltást vették fel és 63 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány meghosszabbítja az Oltási akcióhetet - ezt Orbán Viktor jelentette be péntek reggel rádió interjújában.

Az Oltási akcióhét keretében reggel 7 órától este 19 óráig. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást.