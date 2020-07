Koronavírus: kötelező teszt és látogatási tilalom a Semmelweisen

Koronavírus: nagy bajt okozhat a 2. hullám - kattintson a részletekért!

Ukrajnában, Szerbiában, Romániában és Horvátországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma ismét eléri, vagy akár meg is haladja az első hullámban tapasztalt mértéket. Éppen ezért fokozott elővigyázatosságra van szükség, hogy ne kerüljön be Magyarországra határon kívülről a vírus - hívta fel a figyelmet dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Az egyetem munkatársainak, hallgatóinak és betegeinek érdekében ezért a rektor elrendelte, hogy minden külföldről hazatérő egyetemi munkatársnak kötelező részt vennie egy PCR-szűrésen, amelyet az egyetem ingyenesen biztosít. Ha valaki csak egy napot töltött külföldön, akkor a hazaérkezés után minimum 72 óra elteltével kell a vizsgálatot elvégezni, hosszabb tartózkodás esetén viszont akár a hazatérést követő napon is megtörténhet a szűrés.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Jobb, ha most beföldön nyaralnak

A koronavírus-járvánnyal erősen sújtott országokban történő tartózkodás magas kockázatot jelent, ezért ezekből az országokból hazatérőknek 2, minimum 48 óra különbséggel elvégzett negatív teszt szükséges. Jelenleg ide sorolunk minden Európai Unión kívüli országot, továbbá az EU-n belül Svédországot, Észtországot, Olaszországot, Spanyolországot, Franciaországot, Portugáliát, Romániát, Bulgáriát és Horvátországot - olvasható az egyetem közleményében. A rektor egyébként azt kéri az egyetemi munkatársaktól, hogy amennyiben tehetik, ne utazzanak külföldre, vagy legalábbis minimalizálják a kint tartózkodás időtartamát, szabadságukat pedig idén nyáron inkább belföldön töltsék.

Mint írják, a PCR-vizsgálatot az adott egyetemi dolgozó munkáltatója kérvényezheti a Klinikai Központon keresztül. A teszt eredményééig a külföldről hazatérő munkatárs az aktuális járványügyi helyzettől függően mehet be az egyetem területére. Amennyiben a munkáltató engedélyezi az egyetem területén történő munkavégzést, úgy a PCR eredmény megérkezéséig a munkavállaló csak szabályos és folyamatos maszkviselés mellett térhet vissza az egyetemre.

További óvintézkedések

Az új típusú korovavírus elleni védekezés részeként emellett a Semmelweis Egyetem betegellátó egységeiben látogatási tilalom van érvényben. Az egyetem gyermekklinikáin továbbra is csak egy szülő tartózkodhat a gyerek mellett, megfelelő védőfelszerelést használva. Valamint a kritikus állapotban lévő és hosszú ideje bent fekvő (de nem fertőzött) betegek esetében a klinika igazgatója alkalmanként engedélyezheti a látogatást 1-1 hozzátartozóban. A védőfelszerelés ebben az esetben is előírás.