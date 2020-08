Koronavírus: kötelező lesz a maszk egy európai iskolában

Megállapodtak Spanyolországban a koronavírus elleni védekezés egységes kereteiről az oktatási intézményekben. A szeptemberben induló tanévben a személyes iskolai oktatás lesz az elsődleges minden évfolyamon, de ebben előnyt élvez a tankötelezett, azaz a 16 év alatti korosztály - közölte Isabel Celaá oktatási miniszter.

Ezek lesznek a szabályok

Koronavírus: így lehet biztonságos a tanévkezdés - a részletekért kattintson!

Az elfogadott szabályok szerint az intézményekben törekedni kell a legalább másfél méteres védőtávolság betartására, valamint csökkenteni kell a kapcsolattartást a különböző osztályok, tanulócsoportok között a koronavírus esetleges terjedésének megakadályozása érdekében. Tanítás előtt a diákok és tanárok testhőmérsékletét is meg kell mérni, de a tartományok maguk döntik el, hogy azt az intézmény végzi-e majd, vagy elfogadják az otthon mért eredményeket is. Az elfogadott útmutató a naponta legalább ötszöri kézmosást, és a tantermek sűrű szellőztetését is előírja. Kitér továbbá arra, hogy fokozni kell az oktatási intézmények takarítását, főleg a mosdókban és a közös használatú helyiségekben. Az egészségügyi szabályokból a tanárok és a diákok is képzést kapnak.

Már 6 éves kortól kötelező lesz maszkot viselni a spanyol iskolákban.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ha egy osztályban koronavírus-fertőzést igazolnak, akkor a csoport minden tagja karanténba kerül. Iskolát viszont csak akkor zárnak be, ha az adott intézményben ellenőrizhetetlenné válik afertőzésterjedése. A tartományok ugyanakkor rendkívüli helyzetben kezdeményezhetik területükön a diákok jelenlétében zajló oktatás felfüggesztését. Az oktatási minisztériumban pedig munkacsoport alakul, amelynek feladata a tanév közben a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban felmerülő kérdések megoldása.

Az új tanév egyébként összesen 8,2 millió diák számára veszi kezdetét a következő hetekben, tartományonként eltérő időpontokban. Közben, a koronavírus-járvány kezdete óta már több mint 429 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést Spanyolországban, közülük mintegy 29 ezren hunytak el. Az országban jelenleg mintegy 690 aktív gócot tartanak nyilván, összesen több mint 5 ezer esettel.

A párizsi köztereken is kötelező lesz a maszk

Párizsban is kötelezővé fogja tenni a maszkviselést a köztereken a francia kormány az új típusú koronavírus terjedésének erősödése miatt - jelezte Jean Castex miniszterelnök. Párizs egyes kerületeiben amúgy már augusztus közepe óta kötelező az utcán is maszkot hordani, a dél-franciaországi Marseille-ben pedig szerdától már minden közterületen el kell takarni az arcot, a bárok, éttermek, kávéházak és élelmiszerboltok pedig este 11 és reggel 6 óra között zárva tartanak. Az intézkedések egyelőre szeptember 30-áig maradnak érvényben.

A maszkviselés egyébként szeptember 1-jétől minden munkahelyen és oktatási intézményben is kötelező lesz 11 éves kor felett. A szabályszegőkre 135 eurós - mintegy 48 ezer forintos - büntetést szabhat ki a rendőrség. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-fertőzés jelenleg a 20 és 40 év közötti korosztályban terjed a leginkább: ebben a csoportban egy hónap alatt megnégyszereződött a fertőzöttek száma. Ugyanakkor az esetek többségében könnyebb lefolyású a betegség, mint a járvány kezdetén.

Az elmúlt napon egyébként több mint 6 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak Franciaországban, ami a március 30-ai rekord (7578) után a második legjelentősebb napi adat. A franciák így eddig már csaknem 297500 igazolt megbetegedésről és több mint 30 ezer halálesetről számoltak be.

Újra durvul a helyzet a németeknél

A fertőzések számának emelkedése miatt megszakítják a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások visszavonását Németországban. Sőt, a lazítások helyett több területen is további szigorításokat vezetnek be, és igyekeznek egységesíteni a tartományonként eltérő fertőzésvédelmi szabályozást. Így például a tömegrendezvényeket tilalmát legalább az év végéig fenntartják, és 50 eurós - 17 ezer forintos - alsó határt írnak elő a maszkviselési szabályok megsértésének büntetésére.

A járványügyi szempontból kockázatosnak minősített térségekből hazatérőkre új szabályt vezetnek be, amely szerint a kötelező házi karantén alatt legkorábban az ötödik napon készíttethetnek tesztet, amely negatív lelet esetén mentesít a karanténtól. Ezzel az előírással a röviddel a hazautazás előtt, vagy a hazaúton történt fertőzéseket próbálják kiszűrni.

Németországban július vége óta az 500 körüli szintről az 1500 körüli szintre emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek naponta regisztrált száma. Ugyanakkor a járvány természete jelentősen megváltozott, hiszen az első csúcsponthoz, az április eleji időszakhoz képest nagyjából a felére - 2,7 százalékról 1,3 százalékra - csökkent az intenzív kórházi ellátásra szoruló igazolt fertőzöttek aránya, a fertőzés okozta betegséggel összefüggésbe hozott halálesetek száma pedig az április eleji napokban regisztrált 250 körülinek a töredékére, napi 4-5-re süllyedt. A friss adatok szerint az országban eddig több mint 240 ezer embernél mutatták ki a fertőzést, és 9291-en haltak meg a COVID-19-cel összefüggésben.

Egy éven belül mindenkit beoltanának a koronavírus ellen Japánban - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!