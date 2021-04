Koronavírus: kissé javulhat a hazai helyzet

A 13. héten elvégzett vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy már nem emelkedik a szennyvízben az új típusú koronavírus koncentrációja. Az elmúlt hetek magas szinten stagnáló eredményei után az átlagos országos értékek enyhén csökkentek - számolt be szóla a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Javulás várható

Biztató hír, hogy egyik város esetében sem tapasztaltak emelkedést a koronavírus-koncentráció tekintetében. Azt írták, az egyes minták eredményei stagnálnak vagy enyhén csökkennek. Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy az enyhén csökkenő tendencia ellenére a fertőzöttek száma továbbra is magas, ezért még mindig nagyon fontos a járványügyi szabályok betartása. A szennyvízben egyébként továbbra is a brit vírusvariáns dominál.

Az enyhe javulás ellenére továbbra is fontos a védekezés. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-járvány lassítása érdekében. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését. Az NNK továbbá azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a védőoltás lehetőségével.

