Koronavírus: kinyitnak az osztrák szállodák

Mutatjuk, hogyan enyhítenek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon a Magyarországot környező országok.

Ausztria

Koronavírus: ekkor nyílhatnak meg Európa határai - kattintson a részletekért!

Pénteken újranyithatnak Ausztriában a szállodák, a fitnesztermek és a fürdők. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében azonban továbbra is kötelező lesz a maszk viselése és a védőtávolság betartása. A menedékházak és az ifjúsági szállók hálóhelyiségeiben a korábban tervezett két méter helyett elegendő másfél méter távolságot tartani. Ismét lehet majd esküvőket és temetéseket is szervezni, maximum 100 fővel. A tervek szerint július 1-jétől a nagyobb rendezvényeket is engedélyezik majd az országban: a beltéri rendezvényeken legfeljebb 250-en, a kültérieken pedig 500-an vehetnek részt - feltétel azonban, hogy az emberek csak a számukra kijelölt helyre ülhetnek. Augusztustól a beltéri eseményeken már 500-an, a kültérieken pedig 750-en lehetnek jelen. A helyi közigazgatási hivatal engedélyével ugyanakkor akár 1000 embert is meg lehet majd hívni a beltéri, és 1250-et pedig a kültéri rendezvényekre. Ennek feltétele azonban, hogy négy héttel korábban "COVID-19-es megelőzési tervet" kell készíteni. A rendezvényeken is kötelező a szájmaszk viselése - a vendégek az ülőhelyükön csak akkor vehetik le azt, ha a székek között legalább egy méter távolság van.

A hotelek és az éttermek már múlt héten megnyithattak Ausztriában. Fotó: Getty Images

Hovátország

koronavírus elleni védekezés új szabályai szerint a szabadtéri fürdőkben azokon a helyeken, ahol napozni lehet, az óvintézkedések részeként tíz négyzetméterenként csak egy személy tartózkodhat - ez alól is kivételt jelentenek a közös háztartásban élők. A medencékben hat négyzetméterenként legfeljebb egy személy lehet jelen, az öltözőkben és a zuhanyzókban pedig egy méter távolságot kell tartani. A kézmosás és a szájmaszk viselése egyaránt előírás a bejáratnál, az öltőzők és a zuhanyzók területén, valamint a kabinoknál.. A szabályok betartását a fürdő vezetésének kell lehetővé tennie és ellenőriznie. Így például nekik kell ügyelniük arra is, hogy a fürdő területén vagy a medencékben ne lépjék túl a megengedett létszámot. A vendégek előzetesen interneten vásárolhatják meg a belépőjegyeiket.

A koronavírus-helyzet javulása miatt Horvátországban feloldották a vasárnapi boltzárat. Emellett szerdától engedélyezik zárt térben a 100 fős, nyitott térben pedig a 300 fős tömeges rendezvényeket. Május 30-ától pedig már szabadtéri sportversenyeket is lehet rendezni az országban, egyelőre azonban nézők nélkül. A legfrissebb információk szerint az elmúlt 24 órában senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet sem az országban.

Szlovénia

A szomszédos Szlovénia a járvány enyhülésével fokozatosan feloldotta a korlátozásokat és újraindította a gazdaságot, majd május közepén hivatalosan is bejelentette a koronavírus-járvány végét - elsőként az Európai Unióban. Az országban május 18-án indult meg az oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, május 25-étől pedig a kilencedikesek is visszatérhettek az iskolapadokba. A legújabb rendelet szerint viszont a jövő héttől már az összes diák járhat iskolába. Az elmúlt egy hétben a napi új fertőzöttek és a halálesetek száma egy és nulla között váltakozott.

Szerbia

Szerbiában is folytatódik a koronavírus elleni korlátozások enyhítése, így a jövő héttől újra lehetnek szurkolók a futballmeccseken és az 1000 fős szabadtéri rendezvényeket is engedélyezik - természetesen a megfelelő bizonsági előírások betartása mellett.

Megemelték a látogatók számát, már négyezren mehetnek naponta a Fővárosi Állatkertbe - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!