Koronavírus: kinyitnak a szlovák iskolák

Folytatódhat Szlovákiában a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása. A szerdán hatályba lépő negyedik enyhítési szakaszban már megnyílhatnak a bevásárlóközpontok és az éttermek beltéri helyiségei is, és bizonyos korlátozások betartása mellett lehetővé válik a tömegrendezvények megtartása is. Száz főnél kevesebb nézővel már üzemelhetnek a mozik és a színházak, és részben az uszodák is. További változás, hogy a közterületen - a tömegközlekedési eszközök kivételével - már nem lesz kötelező a szájmaszk viselése szerdától, csak ajánlott - feltéve, ha az emberek 5 méteres védőtávolságot tudnak egymástól tartani.

Itthon is újraindulhat az iskola júniusban - kattintson a részletekért!

Csütörtöktől enyhülnek a külföldről hazatérőkre vonatkozó karantén-előírások is. Nyolc ország - Magyarország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Németország és Svájc - esetében a kéthetes karantén már csak azoknak a hazatérőknek lesz kötelező, akik több mint 24 órát töltöttek külföldön. Júniustól pedig megnyílhatnak az általános iskolák alsó tagozatai és az óvodák is, ám a nyitásról a végső döntést a fenntartó hozhatja meg, az intézmények látogatásáról pedig a szülők dönthetnek. Szlovákia egyébként keddig 1495 koronavírusos esetet és 28 áldozatot regisztrált, 1192-en pedig már felépültek a fertőzésből.

Életkép egy bécsi étteremből az újranyitás után. Fotó: Getty Images

Megnyitnak az osztrák szállodák

Ausztriában május 29-én újranyitnak Ausztriában a szállodák, a wellness-központok és a menedékházak. Emellett a hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani. A szállodák azonban csak szigorú óvintézkedések mellett fogadhatják a vendégeket. A vendégeknek és a dolgozóknak is kötelező lesz például a szájmaszk viselése azokon a helyeken, ahol sok ember megfordul, tehát többek között a bejáratnál, a recepciónál és az előcsarnokban. Előírás a legalább egyméteres távolság betartása is, hogy csökkenteni tudják a koronavírus esetleges terjedésének kockázatát. Ez alól kivételt jelentenek azok a vendégek, akik közös háztartásban élnek, valamint az úgynevezett "vendégcsoportok", vagyis azok a barátok, akik nem élnek együtt, de közösen töltik el szabadságukat, ezért közösen bérelnek például egy apartmant.

A szállodák éttermeiben ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, mint az egyéb vendéglátóhelyeken, a reggeli ugyanakkor büfé jellegű, vagyis svédasztalos is lehet. A szemináriumokon legfeljebb százan lehetnek, a résztvevőknek pedig szájmaszkot kell viselniük, és figyelniük kell a távolság megtartására. A szállodákban működő wellness-szolgáltatás igénybe vételekor az egészségügyi minisztérium higiéniai ajánlásai a mérvadók. A hegyekben található menedékházakban pedig a turisták ágyai között legalább két méter távolságot kell tartani. A felvonókkal, siklókkal kapcsolatos szabályozást később hozzák nyilvánosságra. Az osztrák szállodák egyébként április 4-én zártak be a koronavírus-járvány miatt, így csaknem két hónap után nyithatnak ki újra. Az országban több mint 16 ezer igazolt esetet és 632 elhunytat jegyeztek fel eddig, a gyógyultak száma pedig már meghaladta a 14600-at.

Szerbiában újraindult a légi forgalom

Szerbiában hétfőtől újraindult a légi utasforgalom, így a napokban egyre több járatot indít és fogad majd a belgrádi nemzetközi repülőtér. Az első repülőgép Londonból érkezett Belgrádba mintegy 100 utassal, majd a gép körülbelül 60 utassal vissza is indult a brit fővárosba. Szintén hétfőn - két hónapos szünet után - újraindult az egyetemi oktatás is az országban. A hallgatók csak maszkban és kesztyűben, fertőtlenítés és testhőmérséklet-mérés után léphetnek be az oktatási intézményekbe. A szerbek egyébként eddig több mint 10 ezer koronavírus-fertőzöttről és 231 áldozatról adott hírt, mintegy 4800-an pedig már meggyógyultak.

A Johns Hopkins Egyetem friss adatai alapján Horvátország 2228 igazolt koronavírusos esetről és 95 áldozatról, Románia 17 ezer fertőzöttről és 1126 halottról, Szlovénia pedig 1467 megbetegedésről és 104 halálesetről számolt be eddig. Ukrajnában a regisztrált fertőzöttek száma már a 19 ezerhez közelít, valamint 548-an hunytak el a járvány kezdete óta.

Másodszor is koronavírusos lett egy asszisztensnő Romániában - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!