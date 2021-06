Koronavírus: kínai vakcina is készülhet a magyar gyárban

Mint ismert, a magyar kormány korábban úgy ítélte meg, hogy az Európai Uniós (EU) beszerzésből kevés COVID-19 elleni vakcina érkezik, és az is lassan. Ezért Magyarország keleti vakcinák vásárlásáról is szerződéseket kötött Oroszországgal és Kínával. Ezek az országok már teljesítették is a vállalásaikat.

Előkészítik az oltáshoz a kínai Sinopharm-vakcinát. Fotó: MTI/Komka Péter

Az együttműködésnek még nincs vége

Kínától a Sinopharm által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyagokat vásároltuk meg. A magyar külügyminiszter szerint most egymillióval kevesebben lennének beoltva, nem állnánk ilyen jól az átoltottság terén, és nem tudtunk volna jelentős lépéseket tenni a régi életünk felé, ha a kormány nem kötött volna megállapodást a kínai gyártóval. Az oltóanyag nem ideológiai vagy geopolitikai kérdés, hanem az életmentéshez szükséges eszköz - jegyezte meg Szijjártó.

Mint kiderült, a magyar-kínai együttműködés a jövőben folytatódni fog - az új típusú koronavírus elleni oltóanyagok terén is. Magyarországon ugyanis átveszik majd a Sinopharm teljes gyártási technológiáját. Viszont hamarosan két nagy kínai bank is megjelenik Magyarországon, emellett pedig már több magyar cég is komoly sikereket ért el az ázsiai országban. Ráadásul jelenleg is több nagy magyarországi beruházásról folynak tárgyalások, például az elektromos autók gyártásval kapcsolatban is. Bejelentette továbbá, hogy Kína engedélyezte Magyarország számára egy új főkonzulátus létesítését a Kuangtung tartománybeli Kantonban.

