Koronavírus: Kína titokban már el is kezdte a vakcinálást

Kínában már július óta engedélyezett státuszú egy rejtélyes koronavírus-vakcina - számolt be róla a The Guardian. Ez viszont csak nemrég derült ki, mégpedig úgy, hogy a kínai állami kutatóintézet (CNBG) egyik vezetője megemlítette egy interjúban.

Kínában már júliusban engedélyezték egy koronavírus elleni vakcina használatát.

Alig van információ a vakcináról

Azt tehát már tudjuk, hogy a vakcina létezik és már engedélyezték is, ennél többet azonban nem igazán közöltek az illetékesek az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltásról. Mindössze annyi bizonyos még, hogy a szert elsősorban a határőröknek és az egészségügyi dolgozóknak adják be. De hogy eddig hány embert oltottak be vele, illetve pontosan mit tartalmaz az oltóanyag, az továbbra is kérdéses.

Hogyan történhetett ez meg?

A napokban egyébként két kínai gyógyszergyártó cég is nagy bejelentést tett saját koronavírus elleni oltóanyagával kapcsolatban. Egyikük megkapta a szabadalmi engedélyt, míg a másik vezetője egyenesen azt ígéri, hogy év végéig forgalomba állítja vakcináját. A részletekért olvassa el a teljes cikket!

A "fű alatti" szervezkedés és a főbb információk hiánya azonban további kérdéseket vet fel. Elsőként talán azt, hogy mégis hogyan engedélyezhettek ennyire korán egy vakcinát, amelynek előtte se híre, se hamva nem volt globálisan. A Guardian szerint rendkívüli helyzetekben forgalomba lehet hozni olyan védőoltásokat is, amelyek még nem rendelkeznek minden engedéllyel, amely a széles körű használathoz kellene. A koronavírus-járványt pedig pont egy ilyen helyzetnek értékelték.

