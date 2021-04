Koronavírus: kiket kell minél előbb beoltani?

A háziorvosok oltási tevékenységét segítő szakmai ajánlás készült el. A háziorvosok országos szakmai kollegiális vezetője, dr. Békássy Szabolcs által aláírt útmutató megalkotásánál a koronavírus-járvány tapasztalatait, afertőzéssúlyos lefolyásával szenvedő betegek és az eddigi áldozatok alapbetegségeit, valamint a nemzetközi irodalmi adatokat tartották szem előtt - olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

Ezek alapján mérlegelnek

Minden, az oltás szempontjából kiemelt preferencia csoportokon belül is fontos, hogy érvényesüljön az életkori szempont. Tehát például a háziorvos praxisában regisztrált cukorbetegek közül természetesen az idősebb megelőzi a fiatalabbat. Ugyanakkor két hasonló korú idős ember között is nagy lehet a kockázati különbség, például egy 65 éves cukorbeteg oltása egyértelműen sürgetőbb, mint egy ugyanolyan korú egészséges, vagy legalábbis cukorbetegséggel nem rendelkező személyé. Az is életszerű, hogy egy 45-50 éves kórosan elhízott, esetleg még cukorbetegséggel vagy szív-és érrendszeri betegséggel küzdő beteg számára sürgetőbb lehet az új típusú koronavírus elleni védőoltás, mint akár egy tőle pár évvel idősebb, de ismert alapbetegséggel nem rendelkező személyé.

Teleki György háziorvos beolt egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Filep István

Akár az idős, akár a fiatalabb korosztályból hív be a háziorvos oltandót, mindenképpen érdemes bizonyos krónikus betegségeket illetve állapotokat kiemelt kockázatnak tekinteni, és az azzal rendelkező pácienseket előnyben részesíteni. Mindezzel csökkenthető a súlyos betegségek és hosszú távon a halálos áldozatok száma is - vélik a szakemberek.

Az oltási sorrend 4 szintje

A szakmai ajánlás 4 preferenciaszintet jelöl meg. Az 1-es csoportba a legsürgősebben beoltandók tartoznak: a regisztrált 65 év felettiek, a várandósok, a transzplantációs listán levő páciensek, és azok a betegek, akik az immunrendszert gyengítő onkológiai kezelés vagy immunszupresszív kezelés előtt állnak. A 2. preferenciacsoportban vannak azok, akiknél - betegségüknél fogva - extrém módon magas a COVID-19 súlyos, akár végzetes lefolyásának kockázata. Ide tartozik például az extrém elhízásban, a cukorbetegségben, a súlyos krónikus szívelégtelenségben, a súlyos légzőszervi betegségben és a dializált vagy krónikus vesebetegségben szenvedők, valamint a stroke-on átesett és a szervátültetett betegek.

A 3. preferenciaszinten az egyes kockázati betegségben szenvedőkkel egy háztartásban élő családtagok oltását javasolt megfontolni, mégpedig az úgynevezett "fészekimmunitás" kialakítása céljából. A 4-es prioritási szinten pedig a krónikus, de egyensúlyban lévő légzőszervi és szív-érrendszeri betegségekkel, krónikus vese- és májbetegségekkel, valamint egyes ideggyógyászati és immunológiai kórképekkel szenvedők állnak.

Nem kötelező érvényű

Az ajánlás egyébként nem kötelező érvényű, inkább egy szakmai iránymutatás a háziorvosoknak. Emellett azonban továbbra is megmarad az orvosok szabadsága abban, hogy ők kiknek az oltását tartják sürgetőbbnek - hiszen ők ismerik a legjobban az oltásra regisztrált pácienseik állapotát és kórelőzményét.

Fontos hangsúlyozni továbbá, az oltási rend változatlan, és abban továbbra is a regisztrált idősek állnak az első helyen. Ugyanakkor mind az idősek, mind a 60 év alattiak körében még több százezren várnak a koronavírus-vakcinára, ezért a háziorvosoknak naponta kell felelős döntéseket hoznia arról, hogy az épp rendelkezésre álló vakcinával kiknek az oltását részesítsék előnyben.

