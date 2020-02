Koronavírus: kiengedték a magyarokat a karanténból

Hazamehetett az a hét magyar állampolgár a kórházból, akiket 14 nappal ezelőtt helyeztek karanténba, miután Franciaországon keresztül hazaérkeztek a kínai Vuhanból - közölte Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa.

A hazaszállított magyaroknak két hetet kellett a karanténban, megfigyelés alatt tölteniük. A főorvos szerint a hat férfi és egy nő a kórházi karantén ideje alatt végig tünet- és panaszmentes volt, laboratóriumi vizsgálataik kóros eredményeket nem mutattak. Szerinte azért kellett számukra elrendelni a két hét megfigyelési karantént, mert ez az eddig ismert leghosszabb lappangási ideje a koronavírus-fertőzésnek.

Még két hétig karantén alatt a tengerjárón rekedt magyarok

Nem ilyen szerencsések azonban a Diamond Princess tengerjárón rekedt magyarok. A japán hatóságok döntése alapján a jokohamai kikötőben veszteglő hajó személyzetét a koronavírus miatt további két hétig tartják karantén alatt, miután az utolsó utas is partra száll a jövő héten - írta közösségi oldalán Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

Szijártó Péter közölte, hogy a hajón lévő magyar állampolgárok jól vannak, jelenleg is tünetmentesek, de mivel a személyzet tagjai, további két hét karantén vár rájuk is. A minisztérium kapcsolatban marad velük, és ezután is mindenben segíti őket - tette hozzá.

A Diamond Princesst a jövő héten az utolsó utas is elhagyhatja. Az idősebbeket a japán hatóságok döntése alapján már csütörtökön elkezdték evakuálni, hogy kórházba vihessék őket. Az óceánjárón 56 országból 2666 utas, valamint az 1045 fős legénység tartózkodott. A hajó január 20-án indult el a Tokió melletti Jokohama kikötőjéből, és február 3-án tért vissza oda. Az utasok között egy koronavírussal fertőzött kínai állampolgár is volt.