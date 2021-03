Koronavírus: kiderült, melyik vakcinával oltják be a tanárokat

A pedagógusok kampányoltása két körben zajlik majd. Az első körben, április 1-je és 3-a között azokat oltják be, akik korábban, március 24-éig regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra - ismertette György István, az oltási munkacsoport vezetője. Mint mondta, a 3 nap során országosan 101 kórház 426 oltópontjára várják a bölcsődék, óvodák és iskolák pedagógusait. A vakcinázás reggel 7-től este 7-ig zajlik majd, az érintetteket pedig a ma érkezett Pfizer-vakcinákkal oltják be.

Pfizer-vakcinák Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

További részletek

A következő kör pedig egy hét múlva lesz esedékes. Akkor már a március 29-én éjfélig regisztráló pedagógusok is sorra kerülnek. Az érintettek egyébként SMS-ben kapják meg a behívót, amely tartalmazza az oltás helyszínét és az illetőnek fenntartott időpontot. Az államtitkár arra kért mindenkit, hogy pontosan érkezzen, az adminisztráció megkönnyítése érdekében pedig vigyék magukkal a már kinyomtatott és kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot.

Itt tartunk most

Az oltási munkacsoport vezetője kitért arra is, hogy messze az uniós átlag felett vagyunk az átoltottságot illetően. Magyarországon ugyanis már a lakosság mintegy 20 százaléka megkapta az új típusú koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját, míg az uniós átlag 10,6 százalék. Ehhez az eredményhez hozzájárult az is, hogy az elmúlt héten minden eddiginél több oltást adtak be, nagyjából 540 ezret.

Közben viszont napról napra nő a regisztráltak száma: eddig 3,7 millióan fejezték ki a vakcina iránti igényüket. Azonban továbbra sincs elegendő vakcina ahhoz, hogy rövid időn belül mindenkit beoltsanak, ezért kell lépésenként haladni - jegyezte meg György István. Jó hírnek nevezte ugyanakkor, hogy a 65 felettiek több mint háromnegyede (78 százaléka) már be van oltva a COVID-19 ellen.

