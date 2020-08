Koronavírus: kiderül, hogy lehet biztonságos egy koncert

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a világ több országában, köztük Magyarországon is elmaradtak az idei nyárra tervezett fesztiválok és nagyszabású koncertek. A nagy tömegben fennálló fertőzésveszély mértékéről azonban eddig csak becsléseink voltak, arról pedig még kevesebb bizonyíték állt rendelkezésre, hogy milyen módszerekkel lehet mégis biztonságossá tenni a sok látogatót vonzó rendezvényeket. Épp ennek próbáltak utánajárni a német kutatók.

Érdekes kísérlet

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, a németek egy kísérlet keretében egy négyezer rajongót befogadó koncertet szerveztek augusztus 22-ére, a lipcsei Quarterback Immobilien Arena rendezvényközpontba. Biztonsági okokból a kutatók kizárólag olyan 18 és 50 év közötti, egészséges vendégeket engedtek be az eseményre, akik a koncertet megelőző 48 órán belül koronavírustesztet végeztettek, amelynek eredménye negatív lett.

A közönség minden tagjának FFP2 szűrőosztályú maszkot adtak, valamint fluoreszkáló kézfertőtlenítőt is használniuk kellet a vendégeknek, hogy feltérképezhessék a leggyakrabban megérintett felületeket a helyszínen. Ezen felül minden önkéntes résztvevő kapott egy elektronikus nyomkövetőt, amely rendszeres időközönként adatokat küldött arról, hogy az emberek milyen távolságra állnak egymástól, illetve milyen gyakorisággal kerülnek kontaktusba egymással. Az adatokat aztán egy számítógépes elemzőrendszer értékelte ki, majd egy modellt készített arról, hogy miként terjedhet az új típusú koronavírus egy ilyen környezetben.

A kutatás legfőbb célja az volt, hogy megállapítsa azokat a követelményeket és keretfeltételeket, amelyekkel a koronavírus-járvány alatt is biztonságosan megtarthatóak a tömegrendezvények. A kísérletben három formátumot vizsgáltak. Elsőként a járvány előtti alapszabályok szerint bonyolítottak le egy koncertet a kapunyitástól az utolsóként távozó vendégeket szállító villamos elindulásáig. A kísérlet második részében a résztvevőknek egy olyan fertőzésvédelmi szabályrendszert kellett követniük, amelyet a utóbbi hónapokban megszokott járványlassító megoldások alapján dolgoztak ki a koncertekre optimalizálva. A harmadik részben pedig egy szigorított rendszer alapján tartottak minikoncertet - így például kikötötték, hogy a nézőknek legalább másfél méter távolságot kell tartaniuk egymástól.

Jól sikerült a szimuláció

A kutatás vezetői úgy nyilatkoztak, hogy a tömegrendezvények résztvevőinek viselkedését valósághű körülmények között vizsgáló kísérletre ugyan a várt 4000 helyett csak 1500 ember jelentkezett résztvevőnek, de így is kellő mennyiségű és minőségű adat gyűlt össze a tudományos megalapozású megoldások kidolgozásához. A szakemberek elmondása szerint a résztvevők együttműködőek voltak, pedig tíz órán át tartott a szimuláció. "Nagyon jó volt a hangulat, és rendkívül elégedettek vagyunk a résztvevők fegyelmezettségével" - emelte ki a hallei egyetemi klinika RESTART-19 elnevezésű kutatásának vezetője, Stefan Moritz. Hozzátette, a kutatás eredményeit várhatóan október első felében mutatják be, amelyek remélhetőleg hozzájárulnak majd ahhoz, hogy hamarosan a koronavírus-járvány ellenére is részt vehessünk igazi koncerteken, biztonságos körülmények között.

