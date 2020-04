Koronavírus: ki törődik azokkal, akik az orvosok után takarítanak?

Az influenzaszezon ideje alatt Vanessa - akinek a védelme érdekében nem közölték a teljes nevét - pontosan tudja, mit és hogyan takarítson, vagy éppen viseljen munkahelyén, az egyik pennsylvaniai kórházban. Sőt, azzal is tisztában van, mire kell figyelnie, hogy megakadályozzák az olyan súlyos kórházi fertőzéseket, mint amelyet például az MRSA baktérium okoz. Amikor azonban egy COVID-19-fertőzött szobáját kell kitakarítania, mindig félni kezd.

Koronavírus: egy 37 éves amerikai nő leírta, mit élt át Egy amerikai nő felgyógyult a koronavírus-fertőzésből, az egyre komolyabb helyzet miatt aggódó embereknek pedig a többi között azt üzeni: ne pánikoljanak. Részletek itt.

Ha nem lenne szüksége pénzre, már felmondott volna

Mint elmondta, bár a felettesei azt tanácsolták neki, kezelje úgy a szobákat, mintha influenzás páciensek feküdtek volna bennük, ő ehelyett inkább úgy tekint a helyiségekre, mint amikben súlyos, kifejezetten fertőző betegségben szenvedő személyeket helyeztek el. Ami eldobható, attól megszabadul, lemossa a falakat és a legkisebb rést is kitakarítja, hogy valamennyire biztonságos legyen a környezet. "Senki sem tudja pontosan, hogyan kellene takarítani, ahogy azt sem, mennyire fertőző a vírus" - így Vanessa, aki sokkal körültekintőbben végzi a munkáját, mégis úgy gondolja, továbbra sem becsülik meg erőfeszítéseit, és a megfelelő kompenzációt sem kapja meg.

A takarítókon is nőtt a nyomás a koronavírus-járvány miatt. Fotó: Getty Images

A nő óránként 11 dollárt keres a kórházi takarítással, és az esetek nagy részében megfelelő védőfelszerelés nélkül kell dolgoznia. Az új N95-ös maszkok az orvosokhoz és ápolókhoz kerülnek, takarítókollégáival ezért gyakran arra kényszerülnek, hogy a korábban kapott maszkokat a megengedettnél többször is felvegyék. A helyzetét még súlyosabbá teszi, hogy számos alapbetegsége van, amik miatt veszélyesebb lehet rá a vírus, mint egy egészséges emberre. Mivel azonban nemcsak attól fél, hogy megbetegszik, hanem hogy a családtagjait is megfertőzi, egy ideje nem otthon, hanem a legjobb barátjánál lakik. Hangsúlyozta: ha nem lenne szüksége pénzre, már felmondott volna.

Fél az elbocsátástól

Nem érzi magát biztonságban K. T. sem - akinek szintén nem közölték a teljes nevét -, ő egy San Franciscó-i irodaépületben dolgozik gondnokként, takarítóként. Aggódik saját és szerettei egészségéért, és amiatt is sokat idegeskedik, hogyan fogja előteremteni a betevőre valót. "A járvány kitörésekor még nagyon sokan jártak be, ami kifejezetten megrémített, egy ilyen nagy cégnél ugyanis könnyű megfertőződni. Bár a feletteseim arra kértek, rendszeresen iktassak be plusz fertőtlenítést, nem voltam nyugodt" - mesélte, majd hozzátette: mostanra kiürült az épület, mert szinte mindenki otthonról végzi a munkáját, ő azonban ezt nem tudja megtenni. Fél, hogy elbocsátják vagy lecsökkentik a fizetését. Vannak ugyan másodállásai, azok azonban nem annyira jövedelmezőek.

Róluk senki sem beszél

Vanessa és K. T. egyaránt úgy gondolja, hiába értékelődött fel a munkájuk most, a koronavírus-járvány idején, az emberek nem becsülik meg jobban őket. Pedig némi pozitív visszajelzés segítene elviselni a megpróbáltatásokat. "Nekünk ugyanúgy van családunk, vannak egészségügyi problémáink, van kihez hazamennünk, és nekik át is adhatjuk a vírust. Az orvosoknak és ápolóknak ugyanilyen a helyzetük, de őket legalább elismerik. Senki sem beszél azokról az emberekről, akik feltakarítanak, miután ők elmentek" - összegezte Vanessa.

Forrás: time.com

Dohányhoz hasonló növény jelenthet reményt a koronavírus ellen - olvassa el a részleteket társportálunkon, az nlc.hu-n!