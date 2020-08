Koronavírus: két újabb magyar áldozat

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 613-ra emelkedett, 3695-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 847, amelyeknek 36 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 43 százaléka budapesti. Kórházban 59 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint 7420-an vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 397 092.

A járvány továbbra is jelen van, és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsák, és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljék. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzák afertőzéskülföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. Európa legtöbb államában romlik a járványügyi helyzet, ezért szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályt kell alkalmazni a külföldi utazásokra, erre a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs - írták.

Kórházban 59 magyarországi koronavírusos beteget ápolnak, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. Fotó: Getty Images

A horvát tengerparton terjed a koronavírus

A horvát válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 306-tal nőtt a koronavírusos esetek száma, s az eddigi esetek száma ezzel elérte a 7900-at. Egy új haláleset is történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt. A betegek közül 143-an vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 2052, a legmagasabb a járvány kezdete óta.

A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 53, utóbbiban 92 esetnél, köztük kilenc külföldi állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a fiatalok a legfőbb terjesztők. A válságstáb ezért új szigorításokat vezetett be Split-Dalmát megyére. Hétfőtől két hétig a vendéglátó egységek csak a kerthelyiségeikben vagy teraszokon szolgálhatják ki a vendégeket. Az esküvőkön és temetéseken legfeljebb ötven, más magánjellegű összejöveteleken pedig legfeljebb húsz ember vehet részt.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint 43-mal 2617-re nőtt az azonosított koronavírus- fertőzöttek száma. Egy új haláleset történt, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 131-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül mindössze 18-an vannak kórházban és senkit nem ápolnak intenzív osztályon. A behurcolt fertőzések többsége Horvátországból származik, a kór a fiatalok körében terjed. A szlovén kormány csütörtökön felülbírálta a biztonságos országok listáját, és Horvátországot "vörös listára" helyzete. A szlovén állampolgároknak hétfőig kell hazaérkezniük, ellenkező esetben két hét kötelező karanténba kell vonulniuk.

Több mint ezer új fertőzött Olaszországban

Több mint ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki az elmúlt 24 órában Olaszországban; utoljára május 12-én volt magasabb az egy nap alatt regisztrált új esetek száma - közölte szombaton az egészségügyi minisztérium. Ezzel 258 ezer 136-ra nőtt a járvány kezdete óta regisztrált olaszországi megbetegedések száma. A vírus halálos áldozatainak a száma hárommal nőtt, elérve a 35 ezer 430 főt.

A legtöbb új esetet a Róma melletti, legnagyobb forgalmú olaszországi repülőtérnek helyet adó Lazio tartományban regisztrálták: 215 embert, akiknek csaknem a kétharmada nyaralásból hazatérő volt. Sok fertőzött érkezett Szardínia szigetéről, továbbá Horvátországból, Franciaországból, Görögországból, Máltáról, Spanyolországból, Romániából, Ukrajnából, valamint az Egyesült Államokból. A tájékoztatás szerint sok fertőzött tünetmentes fiatal, de Lazio tartomány egészségügyi illetékese, Alessio D'Amato elmondta: kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy megszakítsák a fertőzési láncolatokat.

Olaszországban a járvány március-áprilisi tetőzése után július közepén 114 főre süllyedt az egy napon belül regisztrált új megbetegedések száma, de azóta folyamatosan nő. Ebben szerepe lehet annak, hogy egyes tudósítások szerint a nyaralóhelyeken és az éjszakai klubokban az emberek sokkal kevésbé ügyelnek a kötelező távolságtartásra és a szájmaszk viselésére. Ezzel együtt az olaszországi esetszám jócskán elmarad a Spanyolországban és Franciaországban regisztrált új fertőzöttek számától.

23,2 millió COVID-beteg világszerte

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli összesítése szerint már 23 205 331 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 804 431, a gyógyultaké pedig 14 912 501. Egy nappal korábban még 22 951 020 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 799 300, a gyógyultaké pedig 14 713 991 volt.

A SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 5 668 105 fertőzött volt eddig, 176 362-an haltak meg és 1 985 484-en gyógyultak meg.