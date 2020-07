Koronavírus: két új fertőzött és egy halálos áldozat itthon

A koronavirus.gov.hu azt írja, két újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4174 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy krónikus beteg is, így már 589 életet követelt itthon a járvány. Az áldozat egy 51 éves férfi volt, akinél alapbetegségként a magas vérnyomást tüntették fel.

A fertőzésből 2784-en meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 801 fő. Az aktív fertőzöttek 40 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 47 százaléka budapesti. 140 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív fertőzöttek 40 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 47 százaléka budapesti. Fotó: Getty Images

Koronavírus: így nyitnak újra a fővárosi fürdők Ütemezetten nyitják ki a budapesti fürdőket július közepéig. A Széchenyi és a Rudas már július elsején is fogadott vendégeket kedvezményes belépővel - közölte a fürdőket üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. További fontos információkat a témával kapcsolatban cikkünkben talál.

Bár Magyarországon már lecsengőben van a járvány, és jócskán enyhült a koronavírus miatti szorongás is, dr. Kemenesi Gábor virológus szerint az óvintézkedéseket továbbra is be kell tartanunk, hogy csökkentsük afertőzésrizikóját - erről tegnapi cikkünkben írtunk. Jelenleg Európa nyugati és középső részét nem érinti erőteljesen a koronavírus-járvány, inkább a kisebb gócpontok kialakulása és a helyi fellángolások jellemzőek. A szakember ugyanakkor úgy vélekedik, azt, hogy kialakul-e valamelyikből az a bizonyos második hullám, nem lehet megjósolni.

Fegyelmezettségre és tudatosságra van szükség

Mint azt dr. Kemenesi elmondta, ha újra rohamosan terjedni kezd a vírus, ismét szigorú korlátozásokra lesz szükség. Azonban nemcsak a járványügy gyorsaságán és hatékony válaszán múlik az esetleges második hullám alakulása, hanem a lakosság fegyelmezettségén és tudatosságán is. Utóbbi két dologhoz pedig az is hozzátartozik, hogy életünk egyes területein áldozatot kell hoznunk, ha nem szeretnénk előidézni egy még pusztítóbb járványhullámot a közeljövőben.

Kiderült, milyen járványügyi veszélyei vannak a strandolásnak - infektológus és építőmérnök szakember is értékelte a különböző strandolási formákban rejlő kockázatokat, a részleteket az nlc.hu cikkében olvashatja.