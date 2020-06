Koronavírus: két francia iskolát is be kellett zárni

Kedden bezárták a főváros 12. kerületében található, 180 tanulót fogadó Lamoriciere iskolát, miután 3 koronavírus-fertőzéses esetet tártak fel. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy a betegek a diákok vagy a tanárok közül kerültek-e ki. A bezárás addig van érvényben, amíg az egészségügyi vizsgálatok le nem zárulnak, és a hatóságok nem döntenek a további szükséges intézkedésekről.

Egy másik általános iskolát, a 4. kerültben található Renard-t pedig szerda délelőtt zárták be, miután a 200 tanulót fogadó intézményben is találtak 1 fertőzöttet. Az iskola július 7-e előtt biztosan nem nyit ki. A regionális hatóságok szerint nem tudni több olyan iskoláról a párizsi régióban, ahol kimutatták volna bárkinél a COVID-19-et. Franciaország egyébként eddig csaknem 198 ezer igazolt esetről adott hírt, az áldozatok száma pedig már a 30 ezerhez közelít.

Jelentős enyhítéseket terveznek a britek

A koronavírus-járvány megfékezését célzó, három hónapja elrendelt korlátozások eddigi legjelentősebb enyhítési intézkedéscsomagját jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. Ennek részként a jövő hét végén Angliában kinyithatnak a vendéglátóhelyek, a szállodák, a múzeumok és a turistalátványosságok, valamint lazítani lehet az emberek közötti kötelező távolságtartást előíró szabályt is. A brit kormány megítélése szerint jelenleg nem fenyeget olyan második fertőzési hullám, amely maga alá gyűrhetné a brit állami egészségügyi szolgálatot (NHS). A szakemberek ugyanakkor elengedhetetlennek nevezték az ország megfelelő felkészítését a koronavírus-járvány esetleges második hullámára. A britek egyébként eddig több mint 308 ezer igazolt esetről és 43 ezer halottról számoltak be.

Ausztria is tovább lazít

Júliustól Ausztriában is tovább enyhítenek az új típusú koronavírus terjedése miatt elrendelt korlátozásokon. Ennek értelmében jövő szerdától már a pincérek számára sem lesz kötelező a szájmaszk viselése - továbbra is viselni kell viszont a maszkot a tömegközlekedési eszközökön, az egészségügyi intézményekben, illetve azoknál a szolgáltatóknál, ahol nem lehetséges a legalább egy méteres távolság megtartása. Emellett a vendéglátóhelyek az eddigi reggel 6 óra helyett már 5 órakor kinyithatnak, és ismét üzemelhetnek az önkiszolgáló büfék. A kisebb éjszakai bárokban pedig júliustól ismét lehetőség lesz a pultnál történő italmérésre.

Eltörlik továbbá a legfeljebb 100 fős zárt rendezvények kötelező zárási időpontját is, augusztustól pedig már 200 fős esküvőket is lehet rendezni. Ausztriában egyébként eddig több mint 17 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak és 693-an vesztették életüket a járványhoz köthetően.

