Koronavírus: kemény napok jöhetnek 3 hét múlva

A Fővárosi Önkormányzat kollégái és önkéntesei február 18-a és 27-e között csaknem tízezer koronavírustesztet végeztek el. A pozitív tesztek aránya 2,53 százalék lett, ami majdnem négyszerese a decemberi szűréskor talált pozitív tesztek arányának - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Azonban nemcsak Budapesten ugrottak meg a számok, hanem országszerte egyre többen fertőződnek meg és kerülnek kórházba. Ráadásul a szennyvízvizsgálatok friss eredményei további romlásra is figyelmeztetnek.

Koronavírus: mennyire lesz veszélyes a 3. hullám? A szakember véleményéért kattintson ide!

De vajon meddig emelkedhetnek még a járványügyi adatok, és ilyen ütem mellett mikorra érhetjük el a koronavírus-járvány harmadik hullámának tetőzését? Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolhassuk, újra vetettünk egy pillantást a Washingtoni Egyetem Egészségmérési és -értékelési Intézetének (IHME) folyamatosan frissített előrejelzésére. A Bill és Melinda Gates Alapítvány által támogatott kutatóintézet ugyanis a továbbra is tomboló járvány eddigi alakulását egészen jól megjósolta.

h i r d e t é s

Kemény napok jöhetnek 3 hét múlva. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Három hét múlva jöhet a csúcspont

A friss járványügyi modellek alapján elmondható, hogy a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben elhunytak napi száma március 22-én érheti el a csúcsot. Ekkor 180-185 körül alakulhat ez az adat, a hazai áldozatok összlétszáma pedig 18530-ra emelkedik akkorra. Várhatóan árpilis végéig nem is csökken 100 alá a napi halálozási szám, de addigra már a 23 ezret is meghaladja majd az járvány miatt elhunytak száma.

Tovább nőhet a kórházak terhelése

A kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma az előrejelzés szerint néhány nappal később, március 26-án érheti el a tetőpontot, a 8 ezret. Intenzív ellátásra több mint ezer embernek, lélegeztetőgépre pedig 537 betegnek lehet szüksége ezen a napon. Ez alapján tehát elmondható, hogy az elkövetkezendő 3 hét során a kórházi kezelésre szorulók száma csaknem 1,4-szeresére, a járvány hazai áldozatainak száma pedig 1,2-szeresére nőhet. Április végére azonban ezek az előrejelzett a számok megfeleződhetnek.

Ezek mellett úgy tűnik, hogy a naponta megfertőződő személyek valós összlétszáma - amely a nem regisztráltakkal is kalkulál - már most elérte a csúcspontját, napi csaknem 14500 új esettel. Ez március 22-éig 11 körüli szintre, míg április végéig 4 ezerre csökken. Június elsejére pedig mindössze napi 625 új megbetegedést, 825 kórházi kezelésre szorulót és napi 16 halottat jósolnak az amerikai kutatók. A nyár első napjáig viszont még így is mintegy 25 ezerre nőhet a járvány hazai áldozatainak száma.

Koronavírus: több mint félmillió embert oltanak be egy hét alatt - olvassa el a részleteket!